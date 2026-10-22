No necesitas cables ni vaciar el depósito a mano: esta aspiradora Shark lo hace casi todo por ti

Todos tenemos que hacer las tareas domésticas en casa, aunque depende de cada uno dedicarle más o menos tiempo y rodearnos de la tecnología que nos haga la vida mucho más fácil. Por ejemplo, para limpiar, aspirar e incluso fregar el suelo ya no concebimos otra cosa que no sea una aspiradora sin cable, para no depender de enchufes y que el proceso sea mucho más cómodo.

Como la aspiradora sin cable Shark con base de autovaciado PowerDetect, con 70 minutos de autonomía inalámbrica y tecnología que detecta el tipo de superficie, el nivel de suciedad y hasta se vacía sola en la base de carga. Shark la acaba de rebajar 100€ en su tienda online, a lo que se suma un 15% adicional con el cupón ELESPAÑOL-CASA solo hasta el 31 de octubre.

¿En qué se diferencia esta aspiradora sin cable de otras?

Hasta 70 minutos de autonomía sin cable, de sobra para limpiar toda la casa.

Al terminar de limpiar, devuélvela a la base, que se encarga de vaciar el depósito y cargarla de nuevo.

La tecnología DirectionDetect elimina suciedad en dos direcciones.

Aumenta la potencia hasta un 75% cuando detecta más suciedad.

Incluye un minicepillo motorizado para el pelo de las mascotas.

Una limpieza inteligente para no pasar dos veces por el mismo sitio

Shark PowerDetect SharkNinja

La aspiradora sin cable Shark con base de autovaciado PowerDetect adapta su funcionamiento al tipo de suciedad que se encuentre. Por ejemplo, la tecnología DuoClean Detect utiliza dos cepillos giratorios con sensores para saber cómo es la suciedad, de qué tamaño, incluso si está presente en bordes o esquinas. Y después adapta la potencia en consecuencia.

¿Por qué es importante esta función? Porque no es lo mismo recoger las migas del suelo después de comer que una alfombra con pelos o una mancha más profunda. Solo pesa 3,71 kg, es ligera, ergonómica y fácil de mover por toda la casa, incluso subir escaleras con ella.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura la batería de la Shark PowerDetect?

La autonomía 'estándar' es de hasta 70 minutos con una batería, pero puedes añadir más baterías o la cifra puede bajar con un modo de potencia más alto.

¿Es mejor una aspiradora sin cable que una con cable?

Claro que sí. Los modelos inalámbricos son mucho más cómodos para ir de una habitación a otra o limpiar zonas concretas sin depender de un enchufe.

¿La Shark PowerDetect se vacía sola?

Sí. Al llevarla de nuevo a la base de autovaciado, el sistema vacía el depósito y carga la batería para que no tengas que entrar en contacto con la suciedad tan a menudo.

¿Cómo comprar una aspiradora Shark rebajada?

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