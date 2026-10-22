Cremas de calabaza, batidos y salsas caseras: consigue esta batidora de vaso AEG tirada de precio ¡por tiempo limitado!

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Las Ofertas de Octubre de AEG están a punto de llegar a su fin. Después de todo un mes con descuentos de hasta el 58% en pequeños y grandes electrodomésticos, los chollos terminan el próximo 1 de noviembre, aunque todavía tienes varios días más para hacerte con tus favoritos para esta época del año.

¿No sabes por dónde empezar? Sean como sean tus hábitos, vas a necesitar en la cocina la batidora de vaso Gourmet 6 de AEG. Imprescindible para tus recetas de otoño e invierno, para preparar purés, salsas y batidos, pero también para picar hielo en verano y hacerte tus smoothies fresquitos. Y si aplicas el cupón 10DESCAEG en el carrito, te ahorras un 10% sobre el precio ya rebajado. ¡Una ganga!

Lo más destacado de esta batidora AEG en oferta

Sus 1.400 W de potencia son suficientes para triturar todo tipo de ingredientes, incluso hielo.

Jarra de cristal de 1,75 litros, suficiente para toda la familia y resistente al calor.

6 cuchillas revestidas de titanio para conseguir mezclas mucho más homogéneas.

10 niveles de velocidad y 3 programas predefinidos para las recetas más habituales.

Batidora de vaso AEG Gourmet 6

batidora de vaso Gourmet 6 AEG

La batidora de vaso Gourmet 6 de AEG tiene potencia de sobra para todos los ingredientes que quieras, con 10 niveles de velocidad para alimentos más duros y más blandos. Puedes triturar verduras cocidas y preparar una crema o puré de verduras, picar hielo para batidos o smoothies, incluso hacer salsas para acompañar tus platos favoritos.

Y argumentos tiene de sobra para convencerte: una jarra de cristal resistente al calor, una capacidad de 1,75 litros, seis cuchillas Truflow a las que no se le resiste nada, un motor de 1.400W… Si eres de sacarle mucho partido a la batidora y te gusta cocinar, aprovecha el descuentazo de esta AEG.

Aprovecha las últimas Ofertas de Octubre de AEG

Las Ofertas de Octubre de AEG, como podrás imaginar, llevan todo el mes activas y continuarán hasta el 1 de noviembre. Por tanto, queda algo más de una semana para aprovechar los descuentos de hasta el 58% en todas sus categorías: pequeños electrodomésticos, placas de cocina, hornos, lavavajillas, secadoras, microondas…

¿Y cómo hacerlo? Solo tienes que buscar entre los productos que más te interesen de su catálogo e identificarás los que tienen descuentos por una etiqueta roja que pone 'Ofertas'. Añade lo que te interese al carrito antes de que se agote el stock y justo antes de hacer el pago, aplica el código 10DESCAEG para ahorrarte un 10% adicional.

¿A qué esperas? Puedes aprovechar para hacerte con la batidora de vaso que te va a salvar en la cocina o para renovar cualquier electrodoméstico a un precio más bajo del habitual. ¡Aprovecha las ofertas de octubre!

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