5 recetas de Halloween para hacer con niños: fáciles, divertidas y en freidora de aire
Salchichas con forma de momia, minipizzas con cara de calabaza, patatas monstruosas… Ficha estas recetas para Halloween muy fáciles de hacer con una freidora de aire.
Análisis de las mejores freidoras de aire de 2026: Comparativa y guía de compra
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Queda poco más de una semana para la noche de Halloween, aunque los más pequeños ya estén pensando en sus disfraces y ya empecemos a ver decoración. Si te gusta cocinar y quieres sorprender a tus hijos (o dedicar una tarde a cocinar con ellos), te proponemos 5 recetas de Halloween muy fáciles de hacer en la freidora de aire.
Una air fryer es muy cómoda para este tipo de preparaciones, consume muy poca energía y permite preparar cualquier receta en pocos minutos. ¿No tienes todavía una en casa o la tuya se queda corta? En ese caso, hemos fichado rebajada en El Corte Inglés la Cecotec Cecofry&Grill Smokin'Prime 8500, muy vendida de cara a Halloween y a Navidad, y rebajada un 42% solo por tiempo limitado. ¿A qué esperas?
Ventajas de tener esta freidora de aire Cecotec en Halloween
- Capacidad de 8,5 litros para preparar recetas para toda la familia y 2.300 W de potencia.
- Doble resistencia que cocina por arriba y por abajo para no tener que dar la vuelta a los alimentos.
- Incluye temporizador de hasta 60 minutos.
- Función de apagado automático al terminar de cocinar (ahorra energía).
Más espacio para preparar recetas 'de miedo' en casa
La Cecotec Cecofry&Grill Smokin'Prime 8500 tiene una capacidad interior de 8,5 litros, lo que significa que puedes preparar varias raciones de una receta al mismo tiempo o cocinar para toda la familia. Además, viene con doble resistencia, por lo que calienta desde arriba y desde abajo para no tener que darle la vuelta a los alimentos ni remover a mitad del proceso.
Un punto muy a favor son sus programas para las recetas más habituales, como pollo, marisco o patatas fritas. Y siempre puedes seleccionar el tiempo y la temperatura adecuada según el tipo de receta.
Apunta estas 5 ideas en air fryer para Halloween
- Salchichas momia con hojaldre: es tan fácil como cortar el hojaldre en tiras, envolver las salchichas y dejar pequeños huecos para simular las vendas de una momia. Cocina hasta que la masa quede dorada y 'dibuja' los dos ojos con salsa.
- Minipizzas con cara de calabaza: utiliza bases pequeñas de pizza o círculos de masa, añade tomate, queso y decora con tiras de pimiento para la boca y los ojos.
- Patatas monstruosas con ojos y dientes: corta las patatas en gajos, mezcla con un poco de aceite, especias y cocina hasta que estén bien doradas. Cuando estén listas, añade ojos comestibles o pequeños detalles de queso y aceitunas para que parezcan monstruos.
- Bocas de monstruo con manzana: una idea muy graciosa con gajos de manzana roja y verde. Únelos de dos en dos, en forma de boca, con una capa fina de crema de frutos secos y coloca pequeños trozos de fresa como si fueran la lengua.
- Fantasmas de hojaldre con chocolate: corta figuras sencillas (te puedes ayudar con un molde) en láminas de hojaldre, pon chocolate en el medio, sella los bordes y cocina hasta que quede crujiente y dorado.
Y si ya decoras la mesa con servilletas naranjas, platos negros y recipientes con temática de Halloween, ¡lo bordas! Y ya que tienes esta freidora de aire de Cecotec, le podrás sacar muchísimo más partido ahora que empezamos a pensar en los menús de Navidad.
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