El nuevo smartphone de realme que se lo pone difícil a los móviles premium: conexión 5G, cámara de 200 MP y batería de larga duración

¿Te toca renovar pronto tu smartphone? El presupuesto no debe ser el mismo si usas el móvil muy a menudo para grabar y compartir contenido en redes sociales que si trabajas con él o haces un uso más bien básico. Pero si quieres un móvil con buenas prestaciones y una relación calidad-precio correcta sin irte a la gama más alta, tienes que fichar el realme GT 8 Pro 5G.

Un móvil que en realidad es de gama alta, pero ahora tiene un precio en AliExpress que lo sitúa dentro de la gama media. Está rebajado un 20% solo por tiempo limitado, con un procesador a la altura y un sistema de cámaras todoterreno. ¡Te contamos por qué tienes que tenerlo en el radar!

Motivos para estrenar ahora el realme GT 8 Pro 5G

Cámara principal y ultra gran angular de 50 MP cada una y teleobjetivo de 200 MP.

Batería de 7.000 mAh con carga por cable de 120 W + carga inalámbrica de 50 W.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con ocho núcleos y GPU Adreno 840 para tareas exigentes.

Pantalla AMOLED 2K de 6,79 pulgadas y hasta 144 Hz (resolución de 3.136 x 1.440 px).

Móvil para hacer fotos, jugar y tener una pantalla de gran calidad

realme GT 8 Pro 5G Realme

¿En qué aspecto llama la atención el realme GT 8 Pro 5G? No podríamos elegir uno solo, pero su sistema de cámaras destaca dentro de su gama, con una principal de 50 MP —desarrollada junto RICOH GT—, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 200 MP. Además, tiene distintos modos de foto y herramientas de edición.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes, con una resolución QHD+ de 3.136 x 1.440 px y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 es uno de los más avanzados del mercado, con un sistema de refrigeración diseñado para gestionar el calor cuando el móvil trabaja a pleno rendimiento.

Preguntas frecuentes sobre el realme GT 8 Pro 5G

¿Qué características tiene el realme GT 8 Pro 5G?

Este smartphone incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, una pantalla AMOLED de 6,79" con resolución QHD+ y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. También cuenta con una batería de 7.000 mAh, carga por cable de 120 W y carga inalámbrica de 50 W.

¿Qué tal es la cámara del realme GT 8 Pro?

La configuración del sistema de cámaras de este smartphone realme es muy buena para personas que utilizan mucho el zoom, hacen muchas fotos en viajes o comparten contenido en redes sociales. También es un acierto el teleobjetivo de 200 MP y los modos de fotografía.

¿Cuánto dura la batería del realme GT 8 Pro 5G?

Tiene una capacidad de 7.000 mAh, suficiente para un uso diario, incluso para varios días. Además, admite carga por cable de hasta 120 W y carga inalámbrica de hasta 50 W (carga al 50% en solo 15 minutos).

¿Es buen móvil para jugar?

Sí, porque el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, la GPU Adreno 840 y la pantalla de hasta 144 Hz proporcionan un rendimiento muy fluido.

Este realme lleva poco tiempo en el mercado, pero ha conseguido hacerse un hueco entre los mejores smartphones premium. ¡Y mucho más ahora que baja de precio a menos de 700€ en AliExpress!

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