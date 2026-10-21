"Estupenda para pieles secas y sensibles": Biotherm tiene la crema que triunfa para mantener la hidratación durante 48 horas

¿Tienes la piel seca? Hay distintos tipos, que van desde las descamaciones visibles hasta la sensación de tirantez después de lavarte la cara, zonas más ásperas en el rostro o un aspecto mucho más apagado. Como podrás imaginar, es imprescindible utilizar fórmulas que mantengan el agua en la piel y mantengan esa sensación el máximo tiempo posible.

Y eso pasa por utilizar un limpiador suave, un sérum hidratante y una buena crema hidratante para piel seca que se absorba fácilmente y no deje una sensación grasa ni pegajosa en el rostro. Como la AquaSource Cica Nutri Cream de Biotherm, con centella asiática para mantener la piel hidratada hasta 48 horas. Además, baja de precio un 59% en la web de Primor solo por tiempo limitado.

Beneficios de utilizar esta crema hidratante para pieles secas

Mantiene la hidratación durante 48 horas sin necesidad de reaplicar.

Contiene centella asiática, un ingrediente muy utilizado para calmar la piel.

También otro habitual en las fórmulas de Biotherm, como el Life Plankton, que hidrata y deja la piel mucho más saludable.

Textura cremosa, suave y que no deja sensación grasa ni pegajosa. Puedes maquillarte después.

Así es la crema de Biotherm que hidrata y nutre la piel durante 48 horas

AquaSource Cica Nutri Cream Primor

La AquaSource Cica Nutri Cream de Biotherm es una crema hidratante para pieles secas con una textura muy cremosa que se extiende bien por todo el rostro y se funde en segundos con la piel. Así que solo tienes que esperar unos segundos a que se absorba para aplicar después el protector solar y maquillarte.

El secreto está su fórmula, con centella asiática y Life Plankton, una combinación que mantiene la piel muy bien hidratada y deja una sensación más calmada y un aspecto más luminoso. La puedes utilizar por la mañana y por la noche sobre el rostro completamente limpio y después de utilizar un tónico.

Opiniones de AquaSource Cica Nutri Cream de Biotherm

Esta crema hidratante de Biotherm tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 en la web de Primor, y estas son algunas de las opiniones de usuarios reales que la usan desde hace años:

"La utilizo desde hace muchos años. Estupenda para hidratar pieles secas y para pieles sensibles".

"Fluido y lo absorbe la piel estupendamente".

"Excelente para la piel seca".

"Mantiene la hidratación en pieles muy secas, que la mantengan en el mercado".

Si has probado otras cremas para pieles secas, te dejan una sensación pesada en la piel y no mantienen la hidratación a largo plazo, tienes que darle una oportunidad a esta fórmula de Biotherm ahora que baja de precio a poco más de 20€. ¡Merece mucho la pena!

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