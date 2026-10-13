Crea un rincón de lectura en el salón: así es la lámpara de pie con foco magnético para adaptar la intensidad de la luz

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La iluminación cambia por completo una estancia. Es el consejo en el que siempre insisten los interioristas, pese a que no lo aprovechamos lo suficiente. Por ejemplo, una lámpara de pie junto al sofá, al lado de una butaca o de cualquier rincón desaprovechado crea un ambiente mucho más agradable y da personalidad a cualquier espacio.

El truco está en colocar la lámpara en el lugar adecuado y elegir bien el tipo de luz. Y en completar el espacio con una mesita auxiliar o cualquier otro elemento decorativo, así como tener flexibilidad para cambiar la intensidad según el momento. Es justo lo que consigue la lámpara de pie Orey de Kave Home, rebajada un 30% en su web y con un 5% de descuento extra con el cupón exclusivo AFFELESPANOLKAVE.

¿Qué aporta esta lámpara de pie a tu salón?

Un foco con sistema magnético para orientar la luz hacia donde prefieras.

Intensidad regulable con control táctil.

Luz LED integrada de 3 W de bajo consumo.

La estructura de metal negro de 160 cm aporta presencia visual a tu salón con un diseño sencillo.

Puedes comprar focos Orey por separado para ampliar la iluminación.

Una lámpara de diseño versátil para iluminar tu salón

lámpara de pie Orey Kave Home

Lo que más nos gusta de la lámpara de pie Orey de Kave Home es que no se parece en nada a una lámpara al uso. Su peculiaridad es el foco magnético, con el que puedes cambiar la posición del punto de luz, incluso añadir más focos Orey y cambiar la orientación según tus necesidades.

Tiene intensidad regulable para ajustar la luz según el momento del día. Eso sí, sus 107,3 lúmenes son adecuados para una iluminación localizada y no son suficientes para iluminar un salón grande o una habitación en concreto. Además, pesa solo tres kilos, por lo que es fácil de mover de un lado a otro de tu casa.

Trucos de interioristas para mejorar la iluminación en casa

El primer truco de los interioristas consiste en combinar distintos puntos de luz para que cada zona tenga sentido, en lugar de encender varias lámparas a la vez.

Combina la lámpara del techo con puntos de iluminación concretos junto al sofá o al lado de una butaca.

Aprovecha las esquinas vacías para 'rellenar' ese hueco e incluye ahí también una butaca, una planta o una mesa auxiliar.

Adapta la iluminación, porque no necesitas lo mismo para leer que para descansar.

Evita un contraste muy fuerte y reparte varios puntos de luz para un ambiente más agradable.

Trabaja la iluminación según los colores del espacio. Una pared clara refleja la luz, mientras que los colores oscuros la absorben.

¿Es el detalle que le falta a tu salón? Si además de comprar esta lámpara de pie rebajada en Kave Home quieres aprovechar para hacer más cambios en casa, con el código DEAL100 consigues un cupón de 100€ en compras superiores a 700€. ¡Aprovéchalo!

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