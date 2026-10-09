Parecen bailarinas, pero son las adidas Ghost Sprint que mejor quedan con pantalones capri y minifaldas

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¿Todavía no tienes unas bailarinas en tu armario? Las llevábamos cuando éramos pequeñas —puede que te encantaran o que las odiases, no hay término medio—, pero volvieron pisando fuerte hace varias temporadas. Y nos han demostrado que los zapatos más finos y delicados pueden convivir con prendas deportivas, vaqueros y looks más urbanos.

Esa estética da un paso más esta temporada con las sneakerinas, una mezcla entre zapatilla deportiva y bailarina para darle tu propio rollo a la tendencia. De esto sabe mucho adidas, que acaba de rebajar las adidas Ghost Sprint en el color marrón de la temporada. Si querías unas zapatillas diferentes a las Samba o las Gazelle, estas tienen mucha más personalidad.

Sientan de maravilla porque…

Silueta estilizada y perfil bajo, que queda muy bien con pantalones tobilleros, faldas y vestidos.

El marrón Earth Strata de este calzado es uno de los tonos tendencia del otoño y es fácil de combinar con beige, gris, burdeos o negro.

Las tiras elásticas del empeine le dan el toque de bailarina.

Están fabricadas con piel y materiales sintéticos para darle más estructura al diseño.

Las zapatillas de inspiración bailarina que más te vas a poner este otoño

Adidas Ghost Sprint Adidas

Hemos caído rendidas a las adidas Ghost Sprint, con la que adidas recupera una silueta de inspiración runner de los años 2000 y la lleva hacia un terreno más 'chic'. Son las bailarinas que tendrían en su armario las chicas más estilosas de París. De hecho, la parte superior nos recuerda a unas merceditas, pero la suela de goma conserva el carácter deportivo.

Aunque adidas las ha lanzado en varios tonos, el marrón es el color de la temporada, y además queda muy bien con prendas de ante, punto, denim y tejidos con textura. La suela marrón, pese a que es de goma, no destaca en exceso, y las tres bandas clásicas de adidas están perfectamente integradas en el conjunto de la bailarina.

Cómo combinar tus bailarinas Ghost Sprint

La gracia de estas adidas Ghost Sprint es que las puedes combinar como prefieras, tanto por la silueta fina como por el color marrón. Aquí van nuestras propuestas para este otoño:

Con pantalones capri, una camiseta básica y un bolso de hombro para un look con guiño a los 2000.

Con minifalda, calcetines y un jersey de punto en beige, chocolate o gris.

Con vaqueros rectos, camiseta blanca y americana oversize para ir a la oficina o salir a comer.

También las puedes llevar con vestidos midi, pantalones cargo o conjuntos monocromáticos en tonos tierra. El truco está en aprovechar el perfil bajo de las bailarinas y que hagan contraste con prendas oversize o estructuradas. No te vas a poder resistir a tener estas adidas Ghost Sprint en tu armario, ¡mucho menos ahora que bajan de precio a menos de 70€!

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