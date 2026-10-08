Cuesta menos de 15€: arrasa el pantalón ancho de Sprinter que sirve para entrenar o para ir elegante a la oficina

¿Quieres un armario cápsula para el otoño? Es decir, básicos en tonos neutros y fáciles de combinar, para no tener la sensación de que tienes mucha ropa y nada pega entre sí. Entonces, tienes que fichar el pantalón ancho de Silver Legacy, rebajado a menos de 15€ en Sprinter, porque te va a salvar muchísimos looks.

Tiene una silueta fluida, es de tiro alto y sirve tanto para ir a entrenar como para combinarlo con una camisa o un jersey para la oficina. Incluso con unas zapatillas y una sudadera para un look más 'relajado'. ¡Lo necesitas en tu armario!

Tienes que tener estos pantalones en tu armario porque…

La cintura alta estiliza la silueta y es fácil de combinar.

El corte ancho da mucha libertad de movimientos y contiene un 9% de elastano.

Viene con bolsillos laterales, muy prácticos para guardar lo que necesites.

38% de modal con poliéster y elastano, por lo que es suave, cómodo y lavable a máquina.

Un pantalón fluido para el gimnasio o la oficina

Pantalón ancho de Silver Legacy Sprinter

El pantalón ancho de Silver Legacy tiene muchos puntos a favor, empezando por un corte amplio y una cintura de tiro alto. Es comodísimo para llevarlo puesto todo el día, ya sea entrenando, en la oficina o cuando te vayas de viaje. Está confeccionado con un 53% de poliéster, 38% de modal y un 9% de elastano, por lo que es suave y elástico.

Por supuesto, un pantalón tan versátil tenía que ser de un color neutro, como es este blanco roto fácil de combinar y que no incluye apenas decoración. Depende de cómo lo combines, tendrás un look u otro.

Cómo combinar este pantalón rebajado en Sprinter

¿Vienes buscando ideas para estos pantalones anchos rebajados en Sprinter? Aquí van algunos consejos:

Con una camiseta básica o un jersey finito y unas zapatillas blancas, si buscas un outfit 'relajado' para hacer recados, viajar, irte de compras o pasar todo el día fuera de casa.

Con una camisa o una blusa ajustada, ya sea con mocasines, bailarinas o unas botas de tacón.

Si buscas un look deportivo, con camiseta de algodón, sudadera y unas zapatillas.

Otro punto a favor es que estos pantalones de Sprinter son ideales para entretiempo, los puedes seguir llevando en invierno y no dan calor en verano. ¡Supercompra por menos de 15€!

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