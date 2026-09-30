Te enseñamos cómo elegir la mejor cafetera de cápsulas en 2026 con esta comparativa

Suena el despertador, vas arrastrando los pies hasta la cocina y lo último que te apetece es liarte con filtros, molinillos y básculas. Ahí es donde las cápsulas se ganan la fama: en tres minutos tienes una taza humeante delante y la encimera sigue limpia. No es raro que las cafeteras de cápsulas estén en la lista de deseos de tanta gente.

La cafetera es solo la mitad, el resto son las cápsulas que vas a comprar durante años, y cada sistema tiene su sabor, su precio y su catálogo. Por eso lo primero es elegir el sistema que va contigo, y luego el modelo. Así encontrar la mejor cafetera de cápsulas para tu rutina deja de ser una lotería. Si todavía no sabes qué cafetera de cápsulas comprar, te proponemos las 10 mejores del 2026 para que elijas la que mejor se adapta a ti.

Las 10 mejores cafeteras de cápsulas del 2026

Cafetera Sistema Bebidas Depósito Punto fuerte Nespresso Vertuo Nespresso Vertuo Espresso, doble espresso, Gran Lungo, Mug y cafés largos 1,1 L Variedad de tamaños y cafés largos De'Longhi Dolce Gusto Mini Me Dolce Gusto Espresso, café largo, cappuccino, latte macchiato, chocolate, té y bebidas frías 0,8 L Variedad de bebidas en un formato compacto Create Thera Easy Nespresso Original y compatibles Espresso y lungo 0,5 L Diseño compacto y precio contenido Cecotec Power Caps Spin Nespresso y compatibles Espresso, lungo, americano, latte, cappuccino, leche y agua caliente 1,5 L Depósito grande y variedad de bebidas Tassimo Finesse Crema Tassimo Café, espresso, cappuccino, latte, chocolate y té 0,7 L Amplia variedad de bebidas mediante T DISC L'OR Barista Sublime L'OR Barista / Nespresso Original y compatibles Ristretto, espresso, lungo y cafés dobles 0,8 L Permite preparar cafés individuales y dobles Delta Qool Evolution Delta Q Espresso, café largo, té e infusiones 1 L Sencillez y volúmenes programables Philips Senseo Original Plus Senseo Espresso y espresso largo 0,7 L Preparación sencilla y posibilidad de preparar dos tazas Nespresso Inissia Nespresso Original Espresso y Lungo 0,7 L Compacta, sencilla y específica para espresso Wacaco Minipresso NS Nespresso Original y compatibles Espresso 70 ml Portabilidad y uso sin electricidad

Nespresso Vertuo - la de los cafés XL con espuma

Nespresso Vertuo Nespresso

La Vertuo funciona distinto a lo que conoces de Nespresso: gira la cápsula a gran velocidad para conseguir una espuma densa y un café largo. Entre las mejores cafeteras Nespresso, es la que mejor lleva ese estilo de taza grande que se disfruta despacio.

Lo mejor : cada cápsula lleva su código y la máquina se ajusta sola, sin que tengas que pensar en nada.

: cada cápsula lleva su código y la máquina se ajusta sola, sin que tengas que pensar en nada. A tener en cuenta: solo admite cápsulas Vertuo, que suelen costar algo más que las de original.

Dolce Gusto MiniMe - cabe en cualquier rincón

Dolce Gusto MiniMe De'Longhi

Hay cafeteras que necesitan un mueble propio y otras, como esta, que se acomodan en un hueco de la encimera sin que casi lo notes. La MiniMe reúne cafés, cappuccinos y chocolates, y es de las que más juego dan entre las mejores cafeteras Dolce Gusto.

Lo mejor : es pequeña, se maneja fácil y sirve bebidas calientes y frías.

: es pequeña, se maneja fácil y sirve bebidas calientes y frías. A tener en cuenta: las bebidas con leche suelen pedir dos cápsulas, así que el gasto por taza sube.

Create The Easy - sencilla y de precio accesible

Create The Easy Create

Con 20 bares y un depósito de recogida para las cápsulas gastadas, la propuesta de Create apunta a que te olvides de la parte pesada. Si estás buscando una cafetera de cápsulas barata que no te complique la vida, es una de las mejores candidatas.

Lo mejor : el depósito de recogida evita andar sacando cápsulas una a una tras cada café.

: el depósito de recogida evita andar sacando cápsulas una a una tras cada café. A tener en cuenta: confirma en la ficha con qué cápsulas es compatible antes de llenar el carrito.

Cecotec Power Caps Spin - opción de ahorro para empezar

Cecotec Power Caps Spin Cecotec

Cecotec lleva años demostrando que se puede tener una máquina útil sin dejarse media nómina. Esta cafetera va en esa línea y encaja para quien quiere estrenarse en el mundo de las cápsulas sin hacer una gran inversión. Buen ejemplo de mejor cafetera calidad-precio para el día a día.

Lo mejor : es una cafetera de cápsulas para casa perfecta para un uso normal y sin grandes pretensiones.

: es una perfecta para un uso normal y sin grandes pretensiones. A tener en cuenta: cada modelo trabaja con su propio sistema, así que mira bien qué cápsulas necesitarás.

Tassimo Finesse Crema - una bebida distinta para cada uno

Tassimo Finesse Crema Bosch

En una casa donde uno quiere café con crema, otro un té y los peques un chocolate, la Tassimo es la mejor. La máquina lee el código de cada cápsula y ajusta agua y tiempo para que no tengas que hacerlo tú.

Lo mejor : la variedad de bebidas es muy amplia y contenta a todo tipo de paladares.

: la variedad de bebidas es muy amplia y contenta a todo tipo de paladares. A tener en cuenta: solo funciona con cápsulas Tassimo, así que dependes de su catálogo.

L'Or Barista Sublime - el espresso más contundente de la lista

L'Or Barista Sublime PcComponentes

Si el café flojito te sabe a poco, esta es tu cafetera. La L'Or Barista Sublime deja usar dos cápsulas a la vez para preparar cafés más largos y con más cuerpo, un detalle que la diferencia de la mayoría de sus rivales.

Lo mejor : café intenso y con carácter, muy en la línea de un buen espresso de cafetería.

: café intenso y con carácter, muy en la línea de un buen espresso de cafetería. A tener en cuenta: solo admite cápsulas L'OR Barista, así que conviene probar antes si te gustan sus mezclas.

Delta Qool Evolution - una alternativa con sabor propio

Delta Qool Evolution PcComponentes

Delta Q juega en un terreno menos transitado que el de Nespresso, ofrece mezclas menos vistas y un sabor que se sale de lo típico. La Qool Evolution te da la oportunidad de romper con la rutina si el café de siempre ya no te emociona.

Lo mejor : un catálogo distinto al de las grandes marcas y con mucho que probar.

: un catálogo distinto al de las grandes marcas y con mucho que probar. A tener en cuenta: las cápsulas se piden con facilidad online, pero en tiendas físicas cuesta más encontrarlas.

Philips Senseo - café de taza larga, suave y con espuma

Philips Senseo Philips

La Senseo va por el camino contrario al espresso: café más ligero, parecido al de filtro, con una capa de espuma por encima. Usa monodosis blandas y se prepara con un solo gesto, y por eso figura entre las mejores cafeteras monodosis.

Lo mejor : café suave y cremoso, sin amargor y con un manejo facilísimo.

: café suave y cremoso, sin amargor y con un manejo facilísimo. A tener en cuenta: si te gusta corto e intenso, seguramente se te quedará algo floja.

Nespresso Inissia - la puerta de entrada más cómoda

Nespresso Inissia Electro Depot

Es la típica cafetera que se recomienda a quien nunca ha tenido una de cápsulas. Diminuta, rápida y con el sistema Nespresso Original, el más extendido, te permite comprar cápsulas originales o compatibles en casi cualquier sitio y jugar con el precio de cada taza.

Lo mejor : ocupa muy poco, se calienta enseguida y las cápsulas se encuentran en cualquier parte.

: ocupa muy poco, se calienta enseguida y las cápsulas se encuentran en cualquier parte. A tener en cuenta: no tiene demasiadas funciones.

Cafetera Espresso Wacaco Nanopresso - espresso de bolsillo para viajeros

Espresso Wacaco Nanopresso PcComponentes

Esta no se enchufa ni ocupa sitio en la cocina, cabe en la mochila y te prepara un espresso con 18 bares donde te dé la gana, ya sea en un mirador, en una furgoneta o en la oficina. Viene con taza y se maneja a mano, bombeando hasta sacar el café.

Lo mejor : es totalmente portátil y funciona sin electricidad, solo necesitas agua caliente.

: es totalmente portátil y funciona sin electricidad, solo necesitas agua caliente. A tener en cuenta: trabaja con café molido y, para usar cápsulas Nespresso original, hace falta un adaptador que se vende aparte.

¿Qué cafetera de cápsulas es mejor para ti?

La elección depende principalmente de tus hábitos a la hora de tomar café, del tipo de bebidas que suelas preparar y del espacio disponible en la cocina. Como referencia:

Para cocinas pequeñas, los diseños compactos como Inissia o MiniMe ocupan muy poco espacio.

Si lo tuyo son los espressos, puedes valorar sistemas como Nespresso Original o L'OR Barista.

Para preparar tazas de mayor tamaño, la gama Vertuo ofrece formatos especialmente pensados para ello.

Si quieres tener muchas opciones diferentes, Dolce Gusto y Tassimo cuentan con una amplia variedad de bebidas.

Cuando el presupuesto es una prioridad, conviene fijarse tanto en el precio de la máquina como en el coste de las cápsulas.

Para quienes disfrutan cambiando de café, una cafetera multicápsula permite utilizar diferentes sistemas según la ocasión.

Qué mirar antes de comprar una cafetera de cápsulas

Antes de decidirte por un modelo, no solo hay que fijarse en su diseño o en el precio inicial. El sistema que utiliza y el coste de uso también pueden marcar una diferencia importante. Estos son algunos aspectos que merece la pena revisar:

El tipo de cápsula que utiliza y lo sencillo que resulta encontrarla en comercios físicos o tiendas online.

El coste de las cápsulas y cuánto representa preparar café habitualmente durante un mes.

La capacidad del depósito de agua, especialmente si sois varias personas en casa.

La presión de extracción y las variedades de café o bebidas disponibles.

La facilidad para limpiar la máquina y realizar tareas de mantenimiento, especialmente en modelos con opciones de leche.

Las dimensiones de la cafetera y el espacio real que necesitarás para colocarla cómodamente.

Preguntas frecuentes sobre cafeteras de cápsulas

¿Nespresso o Dolce Gusto?

Nespresso está más orientada a quienes buscan principalmente cafés solos y espressos, mientras que Dolce Gusto ofrece un catálogo más amplio de preparaciones, incluyendo bebidas con leche y chocolate.

¿Qué diferencia hay entre Nespresso Original y Vertuo?

Nespresso Original está enfocada principalmente en formatos cortos como el espresso, mientras que Vertuo permite preparar tazas de mayor capacidad y se caracteriza por su capa de crema. Ambos sistemas utilizan cápsulas diferentes que no se pueden intercambiar.

¿Las cápsulas compatibles funcionan igual?

Las cápsulas compatibles pueden ofrecer una experiencia similar, aunque existen diferencias entre fabricantes en aspectos como el sabor, el aroma o la cantidad de crema. Probar distintas marcas puede ayudarte a encontrar la que más te guste.

¿Cuánto cuesta un café de cápsula?

El precio depende del sistema y de la marca de la cápsula. Como referencia, algunas opciones compatibles pueden encontrarse desde unos 20 o 30 céntimos por unidad, mientras que determinadas cápsulas originales pueden superar los 50 céntimos.

¿Son fáciles de limpiar?

Por lo general, el mantenimiento diario es sencillo. Conviene retirar las cápsulas utilizadas, mantener limpio el depósito y realizar una descalcificación periódica siguiendo las indicaciones del fabricante.

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