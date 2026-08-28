75 pulgadas y calidad 4K: este Samsung QLED está ahora un 38% más barato en PcComponentes

Cuando el tamaño de la pantalla de la televisión es importante para ti, pasar a 75 pulgadas cambia por completo la experiencia de ver una película, seguir una serie o jugar a videojuegos. El Samsung QLED Q7F5 ofrece este gran formato con resolución 4K Ultra HD, tecnología Quantum Dot y HDR10+, buscando ofrecer colores vivos y una imagen detallada.

Y ahora hay un motivo más para fijarse en él: está disponible con un 38% de descuento en PcComponentes, una rebaja de lo más interesante para cualquier persona que lleva tiempo pensando en renovar el televisor.

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Datos importantes

Pantalla QLED de 75 pulgadas

Resolución 4K Ultra HD

Smart TV con Tizen

Mando SolarCell Remote recargable por luz.

Gaming Hub y AI Auto Game Mode.

Diseño ultra slim.

Quantum Dot para disfrutar de una imagen más viva

Flash-26samsung qled.jpg Samsung

El panel QLED utiliza tecnología Quantum Dot para reproducir una amplia gama de colores y ofrecer una imagen especialmente llamativa. A esto se suma Quantum HDR10+, que mejora el contraste y permite apreciar más detalles en diferentes escenas.

Por su lado, wl procesador Q4 AI también contribuye a mejorar el contenido, escalando las imágenes a 4K y optimizando aspectos como el color. Así, imágenes de vídeos que no se hayan grabado originalmente en 4K pueden beneficiarse del procesamiento del televisor.

También incorpora asistentes de voz y compatibilidad con SmartThings, por lo que puede utilizarse como parte del ecosistema de dispositivos conectados de Samsung. Para los aficionados a los videojuegos, incluye Gaming Hub, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator, Game Bar y VRR, funciones pensadas para mejorar la experiencia al jugar.

Asimismo, otro de sus detalles diferenciales es el SolarCell Remote. En lugar de depender de pilas desechables, el mando puede recargarse utilizando luz solar o artificial. ¿No te parece de lo más moderno?

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Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño tiene la pantalla?

El Samsung Q7F5 cuenta con una pantalla de 75 pulgadas, pensada especialmente para disfrutar de contenidos en salones amplios.

¿Tiene resolución 4K?

Sí. Ofrece 4K Ultra HD, junto con tecnología Quantum Dot y HDR10+.

¿Qué sistema Smart TV utiliza?

Funciona con Tizen, desde donde permite acceder a aplicaciones de streaming y otras funciones inteligentes.

¿Tiene funciones para videojuegos?

Sí. Cuenta con Gaming Hub, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator, Game Bar y VRR, entre otras funciones orientadas al gaming.

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