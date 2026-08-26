iHerb celebra sus 30 años con un 30% de descuento en más de 600 productos: estos son nuestros favoritos

iHerb cumple 30 años y lo celebra con descuentos diarios en nutrición deportiva, suplementación y belleza. Estos son los favoritos del catálogo

Hay meses en los que te cuesta más arrancar por las mañanas, el descanso no es tan reparador como debería y la piel deja de responder igual al calor. No es casualidad que cada vez más personas incorporen complementos alimenticios y cosmética especializada a su día a día. Hablamos de algo asentado, desde quien entrena varias veces por semana hasta quien simplemente busca dormir mejor, el bienestar se ha convertido en parte del día a día.

Aprovechar bien estas rutinas también pasa por saber dónde comprar, y ahí es donde entra el 30 aniversario de iHerb. Durante estas semanas la plataforma reparte descuentos diarios en cientos de marcas, y con el código IHERB30 el ahorro llega al 30% en más de 600 productos. Si tu pedido supera los 40 euros, todavía hay margen extra: el código ELESPANOL suma un 15% adicional. Pocas veces coinciden tantas rebajas a la vez, así que merece la pena revisar qué te falta.

Por qué comprar en iHerb

Cuando se trata de suplementos y cosmética, la confianza en el vendedor pesa tanto como el propio producto. Y en ese sentido, iHerb lleva años construyendo una reputación sólida entre el público europeo, apoyada en varios pilares muy concretos:

Pedidos a partir de 35 euros con envío gratuito a Europa , sin condiciones escondidas en la letra pequeña.

, sin condiciones escondidas en la letra pequeña. Todo el catálogo procede de distribuidores autorizados, así que la garantía de productos auténticos está siempre presente.

está siempre presente. Más de 50.000 referencias disponibles, repartidas entre nutrición deportiva, suplementación general y belleza.

disponibles, repartidas entre nutrición deportiva, suplementación general y belleza. Una comunidad enorme detrás: más de 60 millones de reseñas dejadas por compradores que ya han probado lo que tú tienes en el carrito.

dejadas por compradores que ya han probado lo que tú tienes en el carrito. Logística cuidada al detalle, con almacenes de temperatura controlada que protegen cada producto hasta que llega a tu puerta.

Cobertura en más de 180 países, atención al cliente multilingüe y más de 100 opciones de envío distintas.

Con un catálogo tan amplio es fácil perderse, así que hemos seleccionado los productos que mejor están funcionando ahora mismo entre los compradores.

Probióticos

Buena parte de cómo te sientes durante el día (nivel de energía, digestión, incluso el ánimo) tiene relación directa con el equilibrio de la flora intestinal. Por eso los probióticos han pasado de ser un extra opcional a convertirse en algo tan habitual en el botiquín como el magnesio o la vitamina C.

Si es tu primera vez con probióticos, California Gold Nutrition LactoBif Probiotics es una apuesta segura, 30 mil millones de bacterias beneficiosas en cada cápsula vegetal.

California Gold Nutrition LactoBif Probiotics iHerb

Para quienes buscan algo pensado específicamente para ellas, Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Once Daily Women's concentra 50 mil millones de UFC en una única cápsula diaria.

Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Once Daily Women's iHerb

Magnesio

Rara vez se consume en la cantidad que el cuerpo realmente necesita, y sin embargo su ausencia se hace notar rápido, en un sueño más ligero, en calambres tras el entrenamiento o en esa niebla mental que aparece cuando el estrés se acumula.

Doctor's Best High Absorption Magnesium apuesta por las formas queladas Albion TRAACS, orientadas a mejorar la absorción, con un bote de 240 comprimidos que aguanta varios meses de uso.

Doctor's Best High Absorption Magnesium iHerb

Con un enfoque distinto, Life Extension Neuro-Mag Magnesium L-Threonate utiliza la forma L-treonato, capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que la vuelve interesante para quien busca cuidar memoria y concentración.

Life Extension Neuro-Mag Magnesium L-Threonate iHerb

Belleza

La piel también tiene su capítulo en este aniversario. Entre las novedades conviven fórmulas pensadas para la hidratación rápida del día a día y otras propias de la cosmética coreana, que sigue marcando tendencia en las rutinas de skincare más cuidadas. Sticks de bolsillo, sérums para zonas concretas del rostro... Hay opciones para cualquier tipo de piel.

K2O Advanced Skin Hydration Mix: sticks individuales que se disuelven directamente en agua, fáciles de llevar en el bolso para cuando el calor del verano deja la piel pidiendo un extra de hidratación.

K2O Advanced Skin Hydration Mix iHerb

Lemme Glow Hair, Skin & Nails: gominolas con sabor a melocotón que cuidan pelo, piel y uñas desde dentro, una alternativa cómoda para quien prefiere evitar las pastillas.

Lemme Glow Hair, Skin & Nails iHerb

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule: fórmula concentrada en centella asiática, con fama ganada a pulso entre quienes tienen la piel sensible o propensa a irritarse.

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule iHerb

Beauty of Joseon Revive Eye Serum: une ginseng y retinol en un sérum de contorno de ojos que disimula el cansancio sin renunciar a esa textura ligera propia de la cosmética asiática.

Beauty of Joseon Revive Eye Serum iHerb

Otros favoritos

Fuera de las categorías más obvias, hay productos que se han ganado un sitio fijo en el carrito de los compradores habituales de iHerb, gracias a lo versátiles que resultan y a lo bien que encajan en casi cualquier rutina.

Nordic Naturals Ultimate Omega sabor limón: buena dosis de EPA y DHA en cada cápsula, con un toque cítrico que evita el típico regusto a pescado de otros omega 3.

Nordic Naturals Ultimate Omega sabor limón iHerb

MaryRuth's Liquid Morning Multivitamin: multivitamínico líquido con sabor a frambuesa, pensado para quienes prefieren una cucharada rápida antes que tragar pastillas cada mañana.

MaryRuth's Liquid Morning Multivitamin iHerb

California Gold Nutrition CollagenUP: colágeno marino hidrolizado junto a ácido hialurónico y vitamina C, en versión sin sabor que se disuelve en cualquier bebida sin cambiar su gusto. Un aliado tanto para la piel como para las articulaciones.

California Gold Nutrition CollagenUP iHerb

Las ofertas se renuevan casi a diario durante todo el aniversario, así que dedicarle un rato al catálogo con calma puede salir muy rentable. Con el cupón IHERB30 el 30% de descuento aplica a más de 600 productos, y la ventana para aprovecharlo no va a estar abierta siempre.

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