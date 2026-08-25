Recupera los buenos hábitos después del verano: este Apple Watch hunde su precio y será tu mejor aliado en la rutina

¿Sabías que un smartwatch es uno de los mejores dispositivos electrónicos para volver a la rutina? Si este verano has desconectado de las pantallas, has bajado el ritmo en tu día a día y has vivido sin depender tanto de horarios, un reloj inteligente es el mejor aparato para organizarte de nuevo, hacer deporte y llevar un control de todos los parámetros de salud.

De hecho, los smartwatches son cada vez más avanzados y permiten hacer muchísimas funciones sin depender del móvil. Y uno de los que tienes que tener en el radar es el Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, un reloj que está rebajado un 37% en las ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes y acaba de alcanzar su precio histórico más bajo en la tienda. ¡Te contamos cómo sacarle partido!

Prestaciones más destacadas del Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular

Hasta 36 horas de autonomía con un uso normal.

Pantalla OLED de hasta 3.000 nits para consultar información, incluso a plena luz del sol.

GPS de doble frecuencia L1+L5, con una localización mucho más precisa.

Conectividad 4G LTE para hacer llamadas, enviar mensajes o consultar información sin tener el iPhone cerca.

Un smartwatch para la oficina y tus entrenamientos

Apple Watch Ultra 2.jpg Apple Watch Ultra 2 GPS

El Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular es uno de los smartwatches más avanzados que puedes encontrar hoy en internet. Tiene una pantalla de titanio de 49 mm que resiste el uso exigente, solo pesa 62,8 gramos e incluye un cristal de zafiro que protege la pantalla de golpes y arañazos. Por tanto, viene bien para la rutina, para salir a correr, hacer cualquier deporte de alta intensidad e incluso uno acuático.

En cuanto a sus funciones, este smartwatch de Apple incluye sensores que miden la frecuencia cardíaca, acelerómetro, giroscopio, brújula, altímetro y temperatura de la piel, entre otros parámetros. Y si lo que quieres es recuperar los buenos hábitos, este Apple Watch Ultra 2 registra el sueño, analiza la calidad del descanso e incluye funciones avanzadas de bienestar.

¿Cómo sacarle partido a este Apple Watch en la vuelta a la rutina?

Vamos a la parte práctica. Este no es un smartwatch para consultar la hora o recibir notificaciones del móvil, y merece la pena si vas a hacer un uso más avanzado. Estos son nuestros consejos para sacarle partido al Apple Watch Ultra 2:

Establece una hora fija para acostarte y levantarte, y analiza el seguimiento del sueño una vez a la semana.

Programa varios entrenamientos a la semana y comprueba la frecuencia cardíaca y la actividad.

Aprovecha las notificaciones durante la jornada laboral para consultar menos el móvil y no distraerte.

Configura recordatorios que mejoren tu bienestar: levantarte, beber agua o hacer una pausa si pasas muchas horas sentado.

Este smartwatch demuestra que la tecnología puede ser tu mejor aliada para volver a la rutina y retomar los hábitos de vida saludable. Sobre todo ahora que lo tienes rebajado 410€ en las ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes, que terminan el 13 de septiembre.

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