LaLiga ha vuelto por todo lo alto: todos los partidos que puedes ver en DAZN por menos de 15€ al mes

El Plan Fútbol de DAZN es la mejor opción para ver los 5 partidos de cada jornada de LaLiga, además del resto de ligas internacionales.

Después de que la Selección Española levantara el trofeo de campeones del mundo hace poco más de un mes en Nueva York, por fin ha vuelto LaLiga con el debut de los equipos que se perdieron la primera jornada. El Real Madrid estrenó la 'era Mourinho' con victoria frente al Espanyol, mientras que el Barça goleó al Elche en su debut y el Atlético de Madrid también comenzó con una sólida victoria ante el recién ascendido Málaga, aunque empató después en su primer partido en casa contra el Villarreal.

Los tres equipos que han subido a la élite del fútbol español este año (Málaga, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander) todavía no conocen la victoria en lo que llevamos de LaLiga. ¿Lo conseguirán el próximo fin de semana en la jornada 3? La mejor manera de ver LaLiga y el resto de ligas europeas es suscribirte a DAZN desde 14,99€ al mes.

¿Por qué suscribirte a DAZN para ver LaLiga?

Podrás ver cinco partidos de LaLiga por jornada durante 35 de las 38 jornadas.

Incluye toda la emoción de LaLiga Hypermotion y la lucha por el ascenso.

Mucho más fútbol europeo sin tener que pagar otra suscripción.

El contenido está disponible en dos dispositivos a la vez si están conectados a la misma red Wi-Fi.

¿Qué plan es mejor para ver LaLiga en DAZN?

LaLiga DAZN.jpg LaLiga en DAZN

La opción más sencilla para ver LaLiga es suscribirte al Plan Fútbol, que tiene un precio de 14,99€ en el caso de la suscripción anual (con pago mes a mes). Si prefieres un pago único, puedes suscribirte por 164,99€ al año (se queda en 13,74€ al mes), o si prefieres la suscripción mensual, el precio sube a 29,99€ al mes con cancelación cuando quieras.

Si tienes menos de 30 años, puedes acogerte a la tarifa joven de DAZN y pagar solo 13,99€ al mes en el caso de la suscripción anual o 20,99€ si optas por el pago mensual. Es la manera más sencilla de ver LaLiga en DAZN, pues incluye 5 partidos por jornada, además de toda LaLiga Hypermotion, Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga Portugal, Nations League y la NFL.

Y si prefieres un plan más completo que incluya fútbol y motor, lo tuyo es el Plan Premium desde 22,39€ al mes.

Horarios de los partidos de la jornada 3 de LaLiga en DAZN

DAZN retransmite cada jornada 5 partidos de LaLiga, que quedan así para la jornada 3 del próximo fin de semana:

Racing de Santander - Elche CF: viernes 28 de agosto a las 19:00 horas.

Deportivo Alavés - Villarreal CF: viernes 28 de agosto a las 21:30 horas.

Levante UD - Real Betis: sábado 29 de agosto a las 17:00 horas.

Deportivo de La Coruña - Valencia CF: domingo 30 de agosto a las 19:30 horas.

FC Barcelona - Rayo Vallecano: lunes 31 de agosto a las 21:30 horas.

¿A qué esperas? Por fin ha vuelto la competición doméstica, y tu suscripción a DAZN incluye la mitad de todas las jornadas desde 14,99€ al mes (más barata incluso si tienes menos de 30 años) y puedes ver todo el contenido desde cualquier dispositivo (Smart TV, móvil, tablet, consola…). ¡Suscríbete ahora!

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