Este horno de AEG tiene argumentos de sobra para que te pases al vapor: carne más jugosa y pescado más tierno

El horno es un electrodoméstico que cada día tiene más peso en la cocina, sobre todo después de la irrupción en el mercado de los hornos de vapor. Permiten cocinar con mucha más precisión y conseguir alimentos jugosos por dentro y crujientes por fuera. Lo consiguen al combinar el aire caliente de un horno convencional con la humedad, como hace el horno de vapor Serie 7000 MealAssist de AEG.

La particularidad de este horno de vapor es la función SteamCrisp, que consigue que el pescado o la carne queden mucho más tiernos que al cocinarlos sin vapor. Si lo quieres en casa para volver a la rutina, ahora está rebajado en la tienda online de AEG y te lo puedes llevar con un 10% de descuento adicional con el cupón exclusivo 10DESCAEG. ¡Aplícalo en el carrito!

Ventajas más interesantes de este horno de vapor AEG

El pescado queda un 20% más tierno gracias a la función SteamCrisp, que combina calor y vapor.

72 litros de capacidad para preparar platos grandes o cocinar para varias personas.

Incluye 75 programas automáticos muy variados.

Inteligencia artificial que adapta recetas (tiempo, temperatura y función) con TasteAssist.

Limpieza pirolítica para convertir los restos de grasa y comida en ceniza.

Consigue recetas deliciosas sin estar pendiente del horno

horno de vapor Serie 7000 MealAssist AEG.jpg horno de vapor Serie 7000 MealAssist de AEG

El horno de vapor Serie 7000 MealAssist de AEG reúne lo mejor de un horno convencional con la innovación del vapor. De hecho, la tecnología SteamCrisp combina las dos formas de cocción para que tus platos tengan una mejor textura. En la carne, por ejemplo, ayuda a conservar la humedad, y el calor consigue un exterior dorado.

También es un punto a favor el sistema de Cocción Asistida. Ya no tienes que memorizar qué temperatura necesita cada plato, pues el horno ajusta automáticamente los parámetros de cocción. Y podrás controlar todos los parámetros desde la pantalla CookSmart Touch de 4,3 pulgadas o desde tu móvil con la app de AEG.

Aprovecha las rebajas de verano de AEG y llévate hasta 700€ de reembolso

Las rebajas de verano de AEG terminan este 31 de agosto, así que aún tienes toda la semana por delante para aprovecharlas y ahorrar hasta un 58% en tus imprescindibles para el hogar. Pero eso no es todo.

AEG tiene activa otra promoción en su tienda online con la que te reembolsan hasta 700€ por la compra de electrodomésticos premium: algunos modelos de hornos de vapor, placas SaphirMatt®, placas con campana integrada, lavavajillas y frío de integración. En concreto, este horno de vapor Serie 7000 tiene 100€ de reembolso, solo si lo compras antes del 31 de octubre.

Estrenar un horno de vapor ahora es más barato que nunca, porque AEG ha rebajado en su tienda online este electrodoméstico top ventas solo durante las rebajas de verano. Recuerda aplicar el código descuento 10DESCAEG en el carrito para ahorrarte un 10% sobre el precio ya rebajado.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.