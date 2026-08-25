Cuenta atrás para que comience la residencia de Shakira en Madrid: fechas de los 12 conciertos y cómo conseguir entradas

Todavía puedes comprar tus entradas para la residencia europea de Shakira en Madrid en StubHub, que tendrá 12 fechas entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

El Estadio Shakira, construido a medida para el regreso de la cantante colombiana a España, ya ha empezado a coger forma. Estará ubicado en el espacio Iberdrola Music (Villaverde) y será la sede de los 12 conciertos que Shakira dará en nuestro país dentro de la residencia europea de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Esta gira ya es la más taquillera de la historia de un artista hispano y tiene previsto acoger a más de 50.000 espectadores cada noche. Además de la música, Shakira quiere que Madrid sea la capital de la música latina —bajo el nombre de Es Latina—, con exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía y literatura. Si no quieres perderte esta residencia, todavía puedes hacerte con una de las últimas entradas en StubHub desde 94€. ¡Corre a por la tuya!

¿Por qué no puedes perderte la residencia de Shakira en Madrid?

Un recinto construido a medida para Shakira y para que los fans vivan una experiencia inmersiva.

Es el regreso de Shakira a España después de ocho años.

La gira ya ha hecho historia al ser la más taquillera de todos los tiempos para un artista hispano.

Entradas asequibles en distintas zonas del recinto y experiencias VIP.

Fechas, tipos de entradas y precios del tour

Shakira Madrid.jpg Shakira en Madrid

La residencia de Shakira en Europa suma un total de 12 fechas en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026. Todos ellos están programados a partir de las 20:30 horas, aunque el recinto abrirá sus puertas antes para que los fans de la colombiana disfruten de la experiencia.

Septiembre : 18, 19, 20, 25, 26 y 27.

: 18, 19, 20, 25, 26 y 27. Octubre: 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

En StubHub todavía quedan entradas disponibles para las 12 fechas de Shakira en Madrid, pudiendo elegir entre tickets de pista, front stage, grada o las experiencias exclusivas Garden y Terraza. Los precios varían según la fecha, pero puedes conseguir entradas desde 94€ en la plataforma, de manera totalmente segura.

Así será la experiencia completa en el Estadio Shakira

Si todavía necesitas más motivos para no perderte la residencia europea de Shakira, te los damos. Para empezar, el Estadio Shakira es un recinto temporal instalado en el espacio Iberdrola Music, por lo que está hecho a medida para los fans de la cantante en este regreso tan esperado a nuestro país. Hace ocho años que Shakira nos visitó con 'El Dorado World Tour'.

Ahora la hará con el tour mundial de 'Las mujeres ya no lloran', que ha pasado por muchos otros países del mundo. Entre ellos, actuó en el Zócalo de Ciudad de México ante más de 400.000 personas y vendió más de 800.000 entradas en el país. El recinto está diseñado para que el público tenga una buena perspectiva del escenario y disfrute del mejor sonido, a lo que se sumarán muchas otras experiencias inmersivas.

¿Te vas a perder estos conciertos? Todavía quedan entradas disponibles para ver a Shakira en Madrid en StubHub, así que elige la fecha que mejor te venga y sé parte de una de las residencias más ambiciosas de la música latina en nuestro país.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.