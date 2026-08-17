Llévate con un 15% de descuento la air fryer de 6,2 litros que lleva la cocina saludable a otro nivel

Cocinar platos crujientes sin recurrir a grandes cantidades de aceite es cada vez más fácil, pero no todas las freidoras de aire ofrecen el mismo rendimiento. La COSORI ICONIC™ Single combina capacidad, materiales resistentes y funciones inteligentes para simplificar las comidas de tu menú semanal. Además, ahora puedes conseguirla con un 15% de descuento si aplicas nuestro cupón ELESPANOL, así que no tienes excusa para dejar pasar la compra durante más tiempo.

Características clave

Capacidad de 6,2 litros

Recubrimiento cerámico antiadherente sin PFAS

Motor DC y tecnología Turboblaze

Conectividad Wi-Fi y app VeSync

Más de 90 recetas guiadas

6 funciones: AirFry, asar, hornear, deshidratar, fermentar y recalentar

Así es la airfryer COSORI ICONIC™ Single

COSORI ICONIC™ Single Cosori

La COSORI ICONIC™ Single es una freidora de aire que aúna un diseño premium en acero inoxidable con un funcionamiento pensado para conseguir resultados homogéneos y crujientes. Su motor DC y tecnología Turboblaze generan un flujo de aire uniforme, mientras que el recubrimiento cerámico antiadherente libre de PFAS facilita la limpieza y es apto para lavavajillas.

Sus 6,2 litros de capacidad permiten preparar cantidades generosas y sus seis funciones amplían las posibilidades más allá de freír con aire. Además, la conexión Wi-Fi permite controlar la cocción desde la app VeSync y acceder a más de 90 recetas guiadas.

¡Recuerda que, aunque en su web no tenga ninguna oferta hoy, si aplicas nuestro cupón promocional ELESPANOL podrás conseguir esta airfryer con un 15% de descuento!

Lo que más nos gusta

Su rango de temperatura de 30 a 230 ºC permite utilizarla para mucho más que preparar patatas o alimentos crujientes. Puede trabajar a temperaturas bajas para fermentar y alcanzar temperaturas elevadas para asar u hornear, convirtiéndose en un electrodoméstico especialmente versátil para el día a día.

¿Para quién es?

Esta freidora de aire es ideal...

Para quienes quieren cocinar con menos aceite

Para familias que necesitan una air fryer de buena capacidad

Para quienes valoran materiales resistentes y fáciles de limpiar

Para usuarios que quieren controlar sus recetas desde el móvil

Para quienes buscan un aparato versátil que sustituya varias funciones de cocina

No esperes más: ¡entra en la web de Cosori, aplica el cupón ELESPANOL y consigue esta freidora sin aceite con un 15% de descuento!

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