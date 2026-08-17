Llévate con un 15% de descuento la air fryer de 6,2 litros que lleva la cocina saludable a otro nivel
Disfruta de resultados crujientes y homogéneos con tecnología Turboblaze, 6 funciones y más de 90 recetas guiadas.
Análisis de las mejores freidoras de aire de 2026: Comparativa y guía de compra
Cocinar platos crujientes sin recurrir a grandes cantidades de aceite es cada vez más fácil, pero no todas las freidoras de aire ofrecen el mismo rendimiento. La COSORI ICONIC™ Single combina capacidad, materiales resistentes y funciones inteligentes para simplificar las comidas de tu menú semanal. Además, ahora puedes conseguirla con un 15% de descuento si aplicas nuestro cupón ELESPANOL, así que no tienes excusa para dejar pasar la compra durante más tiempo.
Características clave
- Capacidad de 6,2 litros
- Recubrimiento cerámico antiadherente sin PFAS
- Motor DC y tecnología Turboblaze
- Conectividad Wi-Fi y app VeSync
- Más de 90 recetas guiadas
- 6 funciones: AirFry, asar, hornear, deshidratar, fermentar y recalentar
Así es la airfryer COSORI ICONIC™ Single
La COSORI ICONIC™ Single es una freidora de aire que aúna un diseño premium en acero inoxidable con un funcionamiento pensado para conseguir resultados homogéneos y crujientes. Su motor DC y tecnología Turboblaze generan un flujo de aire uniforme, mientras que el recubrimiento cerámico antiadherente libre de PFAS facilita la limpieza y es apto para lavavajillas.
Sus 6,2 litros de capacidad permiten preparar cantidades generosas y sus seis funciones amplían las posibilidades más allá de freír con aire. Además, la conexión Wi-Fi permite controlar la cocción desde la app VeSync y acceder a más de 90 recetas guiadas.
¡Recuerda que, aunque en su web no tenga ninguna oferta hoy, si aplicas nuestro cupón promocional ELESPANOL podrás conseguir esta airfryer con un 15% de descuento!
Lo que más nos gusta
Su rango de temperatura de 30 a 230 ºC permite utilizarla para mucho más que preparar patatas o alimentos crujientes. Puede trabajar a temperaturas bajas para fermentar y alcanzar temperaturas elevadas para asar u hornear, convirtiéndose en un electrodoméstico especialmente versátil para el día a día.
¿Para quién es?
Esta freidora de aire es ideal...
- Para quienes quieren cocinar con menos aceite
- Para familias que necesitan una air fryer de buena capacidad
- Para quienes valoran materiales resistentes y fáciles de limpiar
- Para usuarios que quieren controlar sus recetas desde el móvil
- Para quienes buscan un aparato versátil que sustituya varias funciones de cocina
No esperes más: ¡entra en la web de Cosori, aplica el cupón ELESPANOL y consigue esta freidora sin aceite con un 15% de descuento!
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