¿Qué cubre un seguro de viaje de Chapka? Coberturas, cancelación y asistencia

Chapka tiene un seguro de viaje para cada tipo de vacaciones de verano, con coberturas médicas, de cancelación y hasta por fuerza mayor. Ahorra un 10% con ELESPAÑOL10

Agosto ya está aquí y, aunque muchos ya tienen las maletas medio hechas, todavía hay quien anda rematando los últimos detalles del viaje. Casi 4 de cada 10 españoles se van de vacaciones precisamente este mes, así que las carreteras, los aeropuertos y los puertos se van a llenar las próximas semanas. Si todavía te falta cerrar algo, o simplemente quieres viajar sin sustos, hay un tema que conviene resolver antes de salir por la puerta.

Cada vez es más habitual meter en el presupuesto de las vacaciones un buen seguro de viaje. Por unos euros al día te quitas de encima la parte más incómoda de viajar, esa que nadie quiere vivir pero que puede arruinarte unas vacaciones si no estás cubierto, sobre todo cuando sales fuera de España. Da igual si te vas de interrail por Europa, te apuntas a un crucero familiar por el Mediterráneo o te lanzas a recorrer Asia durante dos semanas, Chapka tiene una póliza pensada para cada tipo de escapada, y encima puedes ahorrarte un 10% con el código ELESPAÑOL10.

Vacaciones de menos de 90 días: el seguro para la mayoría de viajeros

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Si tu viaje de este verano no pasa de los tres meses, ya sea dentro o fuera de España, la póliza que más se contrata en Chapka es Cap Trip, y no es casualidad porque es la que encaja con la mayoría de escapadas de verano. Hay una versión Basic con lo esencial cubierto, y otra, Cap Trip Plus, que por poco más de dinero amplía bastante las coberturas.

Hasta 5 millones de euros en gastos médicos, algo que se agradece especialmente en países donde la sanidad privada es cara.

Asistencia y repatriación disponibles las 24 horas.

Telemedicina en español desde la app, para consultar cualquier duda sin salir del hotel.

Deportes de aventura ya incluidos, sin pagar extras.

Hasta 3.500 euros de protección para el equipaje.

Cobertura de hasta 1.500 euros por incidencias durante el viaje.

Hasta 10.000 euros para el agravamiento de enfermedades previas.

Ni franquicias ni tener que adelantar dinero si hay una urgencia médica.

Cancelación de viaje cubierta hasta 7.000 euros, con 42 causas distintas contempladas.

Y hay un extra que merece la pena, si contratas antes del 31 de agosto, Chapka te regala una eSIM de 1 GB de datos móviles gratis con Kolet, para llegar a tu destino con conexión desde el minuto uno.

Familias y cruceros: tranquilidad para todos en tus vacaciones

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Cuando el viaje es con niños o toca subirse a un crucero, la logística se complica un poco más: vuelos, hoteles, excursiones, actividades para todos los gustos... En estos casos, la opción que más sentido tiene es Cap Trip Plus, que incorpora cobertura en cruceros (algo que la modalidad Basic no incluye), tanto durante la navegación como en cada escala, con asistencia médica, evacuación, repatriación, cobertura por retrasos y protección del equipaje.

Esta póliza también resuelve cosas que en un viaje familiar son casi obligatorias, como que un acompañante pueda desplazarse si alguien de la familia acaba hospitalizado, la posibilidad de volver antes de lo previsto si hace falta, y la opción de sumar un seguro de cancelación para recuperar hasta 7.000 euros si surge algún imprevisto justificado antes de salir de viaje.

Mochileros, largas estancias y vuelta al mundo

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No todos los viajes duran unas semanas ni se quedan dentro de Europa. Cada vez hay más gente que decide echarse la mochila al hombro, recorrer varios países durante meses, apuntarse a un voluntariado internacional o trabajar como nómada digital desde donde le apetezca. Ese tipo de aventura pide un seguro distinto.

Para estos casos, en Chapka la opción es Cap Trotamundos, pensado para viajes de más de tres meses y con un precio desde 33 euros al mes. También lleva su 10% de descuento con el código ELESPAÑOL10, igual que el resto de pólizas.

Además, existen pólizas específicas para quien se va de Erasmus, hace de au pair, participa en un programa Working Holiday o vive como expatriado. Así que, sea cual sea tu plan para este verano (o para cualquier época del año), hay una póliza que se ajusta a la duración exacta de tu aventura, y que además se puede ampliar si los planes cambian sobre la marcha.

Fuerza Mayor: la cobertura que casi ninguna aseguradora incluye

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El mundo cambia de un día para otro, y cualquier imprevisto (un conflicto internacional, el cierre de un espacio aéreo, un fenómeno meteorológico extremo) puede trastocar los planes de viaje en cuestión de horas. Lo curioso es que la mayoría de aseguradoras se lavan las manos en este tipo de situaciones.

Aquí es donde Chapka se diferencia, porque incluye cobertura por Fuerza Mayor. Esto significa que la aseguradora se hace cargo de los gastos si ocurre algo que escapa a tu control y que era imposible prever cuando contrataste el seguro.

Por ejemplo, si cierran el espacio aéreo y te toca alargar la estancia sin quererlo, Chapka cubre entre 80 y 180 euros al día, según la póliza, hasta un máximo de 10 días. Y si además tenías contratada la cancelación, también te cubre los gastos no reembolsables aunque el viaje ni siquiera llegue a empezar.

¿Ya tienes más claro qué póliza encaja con tus vacaciones de verano? Chapka cubre prácticamente cualquier forma de viajar, ya sea en familia, en pareja, con amigos o en solitario con la mochila a cuestas, y todas sus pólizas incluyen un 10% de descuento con el cupón ELESPAÑOL10. Sea cual sea tu manera de recorrer el mundo, hay un seguro pensado para ti.

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