Leroy Merlin rebaja el ventilador de techo que vas a poder utilizar todo el año: "Es muy silencioso, no te enteras de que está funcionando"

La AEMET ya ha avisado de que es probable que el mes de agosto sea más caluroso de lo normal. Un dato que no nos sorprende si tenemos en cuenta las olas de calor que llevamos en lo que va de año y que este suele ser el mes más caluroso del verano. Así que, si todavía no te has equipado como toca en casa, es buen momento para instalar un ventilador de techo en el salón o en un dormitorio.

¿Tiene sentido aunque ya estemos en agosto? Claro que sí, porque le podrás sacar partido el próximo verano y también el resto del año. Los modelos más modernos, como el ventilador de techo LED de Leroy Merlin, incluyen un modo invierno para calentar cualquier estancia sin abusar de la calefacción. Y este dispositivo en concreto ahora está rebajado un 52% en Leroy Merlin solo por tiempo limitado, ¡una ganga!

Razones para comprar este ventilador de techo rebajado

El motor DC de 30 W consume menos energía y es muy eficiente.

Tiene 6 velocidades para adaptar el flujo de aire a tus necesidades.

Sonido por debajo de los 20 dB en velocidad mínima.

La luz LED de 40 W alcanza 3.100 lúmenes y puedes elegir entre tres temperaturas de color.

Modo verano e invierno para utilizar el ventilador de techo todo el año.

Ilumina, refresca y climatiza tu casa durante todo el año

ventilador de techo LED de Leroy Merlin Leroy Merlin

El ventilador de techo LED de Leroy Merlin es uno de los más versátiles y con mejor relación calidad-precio del catálogo de Leroy Merlin. En verano, se encarga de mover el aire para refrescarte a la temperatura que elijas. Y también es una lámpara LED de 40 W que proporciona hasta 3.100 lúmenes, perfecto para iluminar estancias de hasta 22 m².

Además, podrás elegir en todo momento entre luz cálida, neutra o fría. Incluye modo invierno para los meses de frío y mando a distancia para ajustar el ventilador de techo a tu gusto e incluso programarlo. Y cuando no está funcionando, las aspas retráctiles de este ventilador de techo se esconden.

¿Qué opinan los usuarios de este ventilador de techo?

Este ventilador de techo tiene una valoración de 4,8 / 5 estrellas en Leroy Merlin, lo que nos avanza que es una compra con mucho sentido para este verano y que además le podrás sacar partido el resto del año. Esto es lo que opinan los usuarios:

"Funciona muy bien y es silencioso. Lo único que cambiaría es que pita al encender la luz y preferiría que no pitara".

"Es muy silencioso, no te enteras de que está funcionando".

"Funciona bastante bien y es fácil de instalar".

Es una de las mejores compras que puedes hacer para refrescar tu casa este mes de agosto y conciliar el sueño por la noche. Además, no pasa de los 75€ y le vas a sacar mucho partido durante todos los años que quieras.

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