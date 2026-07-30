He probado durante 3 meses esta máscara LED de Ninja con efecto frío en el contorno de ojos: ¿la volvería a comprar?

Las máscaras LED que tanto has visto en redes sociales no son solo cosa de las influencers y celebrities. Comenzaron en clínicas estéticas, después dieron el salto al hogar con precios bastante altos y hoy es más fácil que nunca acceder a este tipo de dispositivos para cuidarnos la piel en casa. Y por si te lo preguntas: no, no es una moda pasajera. Vas a notar resultados de verdad.

Hace unos meses, caí rendida a las características de la máscara de luz LED Shark CryoGlow de Ninja, tanto por las distintas combinaciones de luces como por ser la primera de estas características con un sistema de efecto frío para el contorno de los ojos. He conseguido reducir algunas manchitas, mejorar los brotes de acné y además ahora está rebajada un 10% en la web de Ninja con el cupón exclusivo ELESPAÑOL. ¿Le das una oportunidad

Razones por las que volvería a comprar esta máscara LED

Luz roja, azul e infrarroja con cuatro tratamientos que se adaptan a todas las necesidades de la piel.

Tecnología de efecto frío con tres niveles de intensidad para revitalizar el contorno de ojos.

Mejora la textura de la piel y reduce el enrojecimiento después de cuatro semanas de uso.

Mejora el aspecto del acné en solo 4 semanas.

Tiene más de 2 horas de autonomía, incluye base de carga y una correa ajustable.

El dispositivo que mejora la piel y que complementa a la rutina de skincare

Shark CyroGlow de Ninja SharkNinja

La máscara de luz LED Shark CryoGlow de Ninja tiene argumentos de sobra para que caigamos rendidas a ella. Además de la luz LED, Shark ha añadido un sistema de frío localizado que refresca el contorno de ojos, lo que agradecerás para relajarte y descongestionar esta zona al final del día.

Por otro lado, la tecnología iQLED combina luz roja, azul e infrarroja para tratar distintos problemas de la piel. Por ejemplo, la luz roja e infrarroja mejoran el tono desigual, la textura y eliminan marcas o manchas, mientras que la luz azul es la mejor para pieles grasas con tendencia acneica. Además, incluye un modo de mantenimiento para alargar los resultados una vez finalizado el tratamiento inicial.

¿Merece la pena? Valoración después de 3 meses de uso

En mi caso, la respuesta es un sí rotundo y se la recomiendo a todo el mundo que me pregunta. Al principio, dudaba bastante si sería capaz de sacarle partido o si la inversión iba a merecer la pena, porque no es un dispositivo precisamente barato. Sin embargo, sí que merece la pena por los distintos tipos de luz y por el sistema de efecto frío que no había visto en ninguna otra máscara LED de este rango de precio.

Después de tres meses de uso, noto la piel mucho más sana, con un tono uniforme, y han desaparecido poco a poco algunas manchas del sol y marquitas de brotes de acné. No es una máscara LED barata, pero merece mucho la pena por la autonomía, las funciones y el efecto tan bonito que deja en la piel. Eso sí, solo si la cuidas con una buena rutina de skincare y eres constante.

Si te animas a darle una oportunidad, recuerda aplicar el código descuento ELESPANOL en el carrito para conseguirla con un 10% de descuento solo en la web de Shark Ninja.

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