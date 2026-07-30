Druni rebaja el pack con los dos únicos productos que tienes que usar en tu piel este verano

¿Eres de simplificar al máximo tu rutina de skincare en verano? Aunque durante el resto del año sigas más pasos, el verano —calor, altas temperaturas, la piel suda más, nos salen más brillos, se irrita más— nos pide una rutina de skincare más sencilla que no sature la piel y que cubra las necesidades mínimas. Y es por eso que, si solo tuviéramos que quedarnos con dos productos, serían los que incluye el pack solar Top Verano de Rilastil, ahora rebajado un 44% en Druni por tiempo limitado.

Contiene un protector solar SPF50+ para proteger la piel a diario y también una crema hidratante que puedes usar por la mañana y por la noche para mantener la dermis bien hidratada y cuidar la barrera cutánea. ¡Menos es más!

Lo que más nos gusta de este pack solar en oferta

Incluye un protector solar facial SPF50+ con protección frente a rayos UVA y UVB.

El fotoprotector proporciona más de 8 horas de hidratación y deja un acabado mate.

La crema Aqua Intense mantiene la hidratación de la piel hasta 72 horas.

Hidrata un 27% más a las 72 horas y un 30% después de 28 días de uso continuado.

Una rutina sencilla para proteger la piel y mantenerla hidratada en verano

protector solar SPF50+ Druni

El pack solar Top Verano de Rilastil contiene dos productos que son básicos en tu rutina de skincare en verano (y el resto del año). Por un lado, el protector solar crea una barrera frente a la radiación UV y mantiene la piel hidratada gracias al ácido hialurónico e ingredientes antioxidantes. Además, tiene una textura muy ligera que se absorbe rápido y que puedes usar justo antes del maquillaje sin acabado graso.

Por otro lado, la crema hidratante Aqua Intense hidrata en profundidad la piel gracias al ácido hialurónico, las ceramidas y otros activos hidratantes que impiden que la piel pierda agua. Además, refuerza la barrera cutánea, que tiende a debilitarse por la exposición solar.

Cómo introducir estos dos productos de Rilastil en tu rutina de skincare

Es superfácil introducir estos dos productos del pack solar de Rilastil en tu rutina de skincare:

Lava bien la cara con tu jabón habitual y sécala.

Como paso opcional, aplica un tónico o sérum si sueles utilizarlos y te apetece complementar tu rutina.

Después, aplica la crema Aqua Intense para hidratar y reforzar la barrera cutánea.

Cuando se haya absorbido bien, aplica el protector solar SPF50+ por todo el rostro y el cuello. Reaplica a lo largo del día.

Por la noche, repite la rutina, sin utilizar el protector solar.

Cuidar tu piel y mantenerla hidratada durante todo el verano es facilísimo y no te va a costar más de 17€ en Druni, así que aprovecha que el pack está rebajado casi a mitad de precio.

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