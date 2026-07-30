El deporte que puedes practicar este verano en la playa para tonificar todo el cuerpo sin darte cuenta

No es un deporte que puedas practicar durante todo el año, a no ser que vivas cerca del mar y no te importe bañarte en invierno, pero sí que gana muchos adeptos en verano. Puede que ya hayas intuido que nos referimos al paddle surf, una de las actividades más completas que puedes hacer en la playa si buscas algo de movimiento durante tus vacaciones.

La ventaja de practicar paddle surf es que fortaleces piernas, abdomen, espalda y brazos casi sin darte cuenta, y además es un deporte divertido para practicar en pareja o con niños. Y te va a costar muy poco, porque hemos fichado en AliExpress una tabla de paddle surf de FunWater rebajada a menos de 145€ durante sus rebajas de verano. ¿Te animas a practicarlo?

Razones para comprarte esta tabla de paddle surf en oferta

Las medidas de 335 x 85 x 18 cm son suficientes para principiantes y personas con experiencia.

Soporta hasta 230 kg de carga, así que pueden montar varias personas en la tabla.

Funciona con una presión de 12 a 15 PSI, que le da mucha estabilidad.

Está fabricada en PVC resistente, un material que soporta el uso durante todo el verano.

Disfruta del mar mientras entrenas todo el cuerpo sin darte cuenta

tabla de paddle surf de FunWater AliExpress

Lo mejor de la tabla de paddle surf de FunWater es que es hinchable, así que puedes llevarla perfectamente en el coche sin que ocupe espacio y desinflarla cuando ya no la necesites. Tiene unas dimensiones suficientes para adultos, seas principiante o tengas algo de experiencia ya en el paddle surf.

Es una tabla muy estable, lo que te permitirá centrarte en la técnica para ir mejorando poco a poco y disfrutar de este deporte tan completo para el cuerpo. Por supuesto, viene en un kit con remo, inflador y todo lo que necesitas para usar esta tabla de paddle surf.

Preguntas frecuentes

¿Es una buena tabla de paddle surf para principiantes?

Sí, porque tiene 85 cm de ancho y es muy estable, lo que ayuda a mantener el equilibrio sobre el agua.

¿Cuánto peso puede soportar?

Admite hasta 230 kg de carga, así que la puedes utilizar con equipamiento extra, en pareja o con niños.

¿Hay que inflarla mucho?

La presión recomendada es de entre 12 y 15 PSI, así que ínflala justo con estas medidas para que la tabla se comporte bien durante la navegación.

¿La superficie de la tabla de paddle surf resbala cuando está mojada?

No. Incluye una base antideslizante que mejora el agarre de los pies y aumenta la seguridad mientras practicas paddle surf.

Si te gusta estar activo durante tus vacaciones y practicar algo de deporte, esta tabla de paddle surf es estupenda para principiantes y personas más experimentadas. ¡Consíguela rebajada ahora!

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