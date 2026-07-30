Celebra el Día Internacional del Labial con el tono que sienta bien a todo tipo de pieles en verano

Hoy se celebra el Día Internacional del Labial, y es la excusa perfecta para reivindicar el poder que un buen pintalabios tiene en el maquillaje. Desde el gloss que nos da volumen e hidrata hasta el labial fijo que aguanta todos los planes y el nude que se funde con nuestros labios en el make-up de día. Por supuesto, no podemos olvidarnos del labial de color rojo que sienta de maravilla a todo tipo de pieles y que es un imprescindible en los looks de verano.

El rojo resalta el bronceado, queda de maravilla con prendas blancas, negras o estampadas, y le da ese toque sofisticado aunque apenas nos hayamos maquillado o llevemos un look muy sencillo. Y para celebrar este día, Primor ha rebajado el labial líquido Super Stay Vinyl Ink de Maybelline New York, rebajado un 26% en su web y con un 15% de descuento extra con el cupón EXTRA15.

Lo que nos convence del Super Stay Vinyl Ink de Maybelline

Mantiene el color y el brillo hasta 16 horas.

Acabado efecto vinilo muy luminoso y con un color intenso en una sola pasada.

Está disponible en 16 tonos, desde ese rojo clásico hasta otros tonos más neutros.

No transfiere y es a prueba de comida, bebida ¡y besos!

Labios rojos intensos en todos tus planes de verano

Super Stay Vinyl Ink de Maybelline New York Primor

El labial líquido Super Stay Vinyl Ink de Maybelline New York está disponible en distintos tonos, pero nosotros no hemos podido evitar ficharlo en rojo. Es un tono elegante, que favorece muchísimo y que nos da un aspecto más sofisticado aunque solo llevemos una BB Cream y máscara de pestañas. Además, sienta genial tanto de día como de noche.

En concreto, este labial se mantiene intacto hasta 16 horas y deja una sensación muy agradable en los labios. No reseca ni acartona, y el efecto vinilo deja un brillo que favorece mucho y que da sensación de tener unos labios con más volumen sin tener que recurrir a otras fórmulas.

Cómo elegir el tono de labial que mejor te sienta

El labial líquido de color rojo suele favorecer a todo el mundo, aunque dentro de este color hay infinidad de tonos y de matices según cómo sea tu piel. Por ejemplo:

Si tienes la piel clara, te favorecen los rojos con matices fríos o ligeramente cereza, porque dan luz sin endurecer las facciones.

En pieles medias o un poco bronceadas, los rojos clásicos quedan muy bien y potencian el bronceado.

Si tu piel es morena o está muy bronceada, elige rojos más profundos o con un matiz cálido, porque le dan mucha personalidad.

El color del pelo también tiene mucho que ver a la hora de elegir labial. Por ejemplo, a las rubias les favorecen los rojos luminosos y frescos, mientras que las morenas pueden jugar con tonos más intensos y siguen viéndose muy naturales.

Por suerte, los labiales rojos nunca van a pasar de moda y, si hay una época perfecta para usarlos todos los días, ¡es el verano! Aprovecha que hoy es el Día Internacional del Labial para darte un capricho.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.