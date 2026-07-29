Tendencia para tu jardín: este conjunto exterior de madera parece de revista y cuesta menos de lo que crees

¿Estás disfrutando del verano al aire libre? Y no hablamos solo de los planes que haces fuera de casa, también de los momentos de desconexión en tu patio, jardín o terraza. Si tienes un espacio así y sientes que no lo estás aprovechando del todo, tienes que fichar el conjunto de sofá Frares de Kave Home.

Es un set para cuatro personas muy elegante, fabricado en madera maciza de acacia y que hará que tu jardín parezca de revista. ¿Y su precio? El original es 839€, pero tiene un descuento del 30% en Kave Home y además puedes conseguir un 5% extra con el cupón AFFELESPANOLKAVE. ¡Sale baratísimo!

Todo lo que incluye el conjunto Frares de Kave Home

Un sofá de dos plazas, dos sillones individuales y una mesa de centro.

Todo el mobiliario está fabricado en madera maciza de acacia, procedente de una gestión forestal responsable.

Incluye 7 cojines desenfundables.

Capacidad para 4 personas y soporta una carga máxima de 260 kg.

Un espacio cómodo y elegante para disfrutar al aire libre

conjunto de sofá Frares de Kave Home Kave Home

El gran acierto del conjunto de sofá Frares de Kave Home es la estética cálida y natural. Las vetas de madera de acacia le dan personalidad a cada pieza y quedan muy bien con diseños de estilo mediterráneo, contemporáneo o de inspiración nórdica, que siguen muy presentes en las tendencias de decoración este 2026.

Los cojines también tienen una espuma con una dureza media, mientras que las fundas desenfundables facilitan mucho el mantenimiento. Aunque uses este conjunto de sofá todo el verano, es muy sencillo mantenerlo como el primer día. Además, la mesa de centro es 100% funcional para desayunar, servir un aperitivo o hacer un picoteo con amigos.

Cómo decorar tu jardín con este conjunto de sofá

Si quieres un jardín de revista y que parezca aún más sofisticado, combina este conjunto de sofá Frares con estos tips:

Sitúa el conjunto sobre una alfombra de exterior para separar visualmente la zona de descanso.

Añade cojines en tonos tierra, beige o verde, junto con una manta finita si por la noche refresca.

Acompáñalo con varias plantas a diferentes alturas, maceteros de fibras naturales e iluminación ambiental con guirnaldas LED o faroles.

Así, tendrás el rincón perfecto en casa para desconectar, leer o hacer planes en familia y con amigos. No olvides aplicar el códigoAFFELESPANOLKAVE en el carrito antes de hacer el pago, ¡lo conseguirás más barato aún!

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