Recupera la barrera cutánea en verano con esta crema viral de cosmética coreana con pantenol

¿Sabías que la piel pierde alrededor de un litro y medio de agua al día por el calor y la exposición al sol? Es decir, que este dato por sí mismo rompe el mito de que en verano no hace falta hidratar la piel porque sudamos más. Todo lo contrario. Y a la pérdida de hidratación por las altas temperaturas se suma que el sol, el calor y el aire acondicionado secan mucho la piel, incluso favorecen los brotes, las rojeces y la tirantez si tienes la dermis sensible.

Así que lo mejor que puedes hacer este verano es probar la Mighty Bamboo Panthenol Cream de Purito, una fórmula viral de cosmética coreana que está conquistando a las pieles secas y atópicas. Además, ahora la tienes rebajada un 20% en MiiN Cosmetics (como muchos otros productos de la marca), con un regalo minitalla si te gastas más de 59€ y con un 10% de descuento adicional con el cupón ELESPANOL10.

Beneficios de utilizar esta crema de Purito

Contiene un 10% de pantenol, un activo que refuerza la barrera cutánea y reduce la pérdida de hidratación.

El extracto de bambú aporta una sensación de frescor muy agradable y alivia la piel sensible.

Incorpora niacinamida, escualano y centella asiática para hidratar, nutrir y mejorar el aspecto del rostro sin dejar sensación grasa.

Textura hidratante y ligera que se absorbe fácilmente.

Hidratación profunda para recuperar la barrera natural de la piel

Mighty Bamboo Panthenol Cream Purito

La prioridad de la Mighty Bamboo Panthenol Cream de Purito es recuperar la barrera cutánea, que es imprescindible ante la pérdida de hidratación o en caso de pieles que se irritan fácilmente. El ingrediente estrella es el pantenol —también conocido como provitamina B5—, que retiene la hidratación y mejora la elasticidad de la piel.

Por su parte, el extracto de bambú aporta minerales y antioxidantes para revitalizar el rostro, mientras que el escualano vegetal nutre en profundidad sin obstruir los poros. Así que la puedes utilizar incluso si tienes piel mixta o grasa, porque estas dermis también necesitan hidratación extra en verano. También contiene centella asiática, ácido hialurónico y péptido de cobre.

¿Qué cambia después de varias semanas de uso?

Si utilizas esta crema reparadora de Purito a diario y eres constante, notarás los resultados en pocas semanas:

Piel más flexible y menos tirante.

Se mantiene hidratada durante más tiempo.

Reducción progresiva de las rojeces y textura uniforme.

Barrera cutánea reforzada frente a agresiones externas.

Si tienes la piel sensible, atópica, tirante o sufre más de la cuenta en verano, tienes que darle una oportunidad a esta crema reparadora coreana de Purito. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu rutina, y con un 10% de descuento extra sobre el precio ya rebajado con el cupón ELESPANOL10.

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