Ya están disponibles los nuevos auriculares open-ear de HUAWEI: hasta 38 horas de autonomía, IA y un descuento de lanzamiento

Los auriculares open-ear han llegado pisando muy fuerte al mercado y cada vez conquistan a más personas (no solo a deportistas). A diferencia de los in-ear de toda la vida, no se introducen dentro del canal auditivo, sino que van apoyados sobre la oreja para disfrutar de la música sin dejar de percibir lo que pasa alrededor. Viene bien si caminas al aire libre, sales a correr o directamente no quieres perder la noción del entorno.

HUAWEI ya tenía algunos open-ear en su catálogo, pero sigue apostando por este formato con el lanzamiento de los nuevos HUAWEI FreeClip 2 S. Es una evolución de los Free Clip 2, aunque con un diseño más cómodo, calidad de sonido mejorada y autonomía suficiente para utilizarlos durante todo el día. Si los compras ahora en la HUAWEI Store, puedes conseguirlos con 30€ de descuento con el cupónANUEVOFC2, un 50% de descuento en el servicio HUAWEI Care - Reemplazo de auricular 12 meses y acceso a la edición limitada x Les Néréides (solo hay 200 unidades disponibles).

Puntos fuertes de los nuevos auriculares de HUAWEI

Hasta 38 horas de autonomía con el estuche de carga + 3 horas extra con solo 10 minutos de carga.

Cada auricular solo pesa 5,1 gramos para llevarlos durante todo el día sin molestias.

Certificación IP57 (resistente al sudor, el polvo y las salpicaduras).

Sistema de tres micrófonos con inteligencia artificial para llamadas más claras.

Los auriculares más cómodos sin renunciar a lo que ocurre a tu alrededor

HUAWEI FreeClip 2 S Huawei

Los HUAWEI FreeClip 2 S tienen un diseño open-ear (o de oído abierto) para que puedas escuchar tu música o pódcast sin aislarte por completo de lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, que puedes estar pendiente del tráfico o seguir una conversación sin quitarte los cascos. Viene de maravilla cuando viajas en transporte público, haces deporte o trabajas en una oficina.

HUAWEI también ha dado un salto importante en cuanto a la calidad de sonido, gracias al nuevo sistema de doble diafragma que mejora la respuesta en graves y aumenta el volumen de salida con respecto a generaciones anteriores. Además, el nuevo procesador de inteligencia artificial optimiza el tratamiento del audio y de la voz para que las llamadas sean mucho más claras.

Nuestra valoración después de analizar los HUAWEI FreeClip 2 S

Después de probar a fondo los nuevos HUAWEI Free Clip 2 S, tenemos que darles un merecido aprobado. El diseño open-ear es una de las propuestas más interesantes del mercado, se nota la experiencia de HUAWEI en este terreno y, además, han conseguido reducir aún más el peso para olvidarnos de que los llevamos puestos.

También hay que aplaudir la autonomía de hasta 38 horas con el estuche de carga, la carga rápida y la mejora de la calidad de las llamadas, que era uno de los puntos débiles. Eso sí, este diseño de oído abierto no es para todo el mundo, porque tienes que acostumbrarte si vienes de unos auriculares con cancelación de ruido muy avanzada.

Si quieres tenerlos antes que nadie, incluso conseguir la edición limitada, corre a por tus nuevos auriculares open-ear de HUAWEI por menos de 200€. ¡Merecen mucho la pena!

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