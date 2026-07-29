Diseño integrado, acabado negro y con grill: así es el microondas LG en oferta que ya está en todas las cocinas modernas

Tener un microondas con grill es imprescindible hoy en día, porque supone pasar de un electrodoméstico con el que solo calientas la comida a uno que además gratina, dora y consigue un acabado mucho más crujiente. Amplía las posibilidades frente a un microondas de toda la vida, sobre todo al cocinar pizzas, lasañas, verduras o carnes, y reduce el uso del horno, que es uno de los electrodomésticos que más consumen.

Las cocinas más modernas ya tienen el microondas con grill de 25 litros de LG, tanto por las prestaciones como por su diseño negro Black Edition. Además, está rebajado un 22% solo en su tienda online y te puedes ahorrar otro 10% extra con el cupón LGELESPANOL10.

Características que justifican el precio de este microondas LG

Capacidad de 25 litros con espacio suficiente para platos grandes.

Potencia de 900 W en microondas y 1.000 W en función grill para platos dorados y crujientes sin horno.

Incluye 8 programas automáticos para preparar distintas recetas sin ajustar el tiempo de forma manual.

El interior es de acero inoxidable, más resistente al uso diario.

Cocina más rápido y consigue un acabado más apetecible

microondas con grill de 25 litros de LG LG

El microondas con grill de 25 litros de LG combina varias funciones: calienta, descongela alimentos y tiene grill para darle el toque dorado a tus recetas favoritas. Además, tiene cuatro modos de cocción y ocho programas automáticos para no tener que ajustarlo de forma manual.

Otra ventaja importante es el formato integrado, pues queda 'dentro' del mobiliario de la cocina para ahorrar espacio y también la estética es mucho más limpia. Y el frontal negro con cristal ahumado le da un toque muy elegante que nos encanta y que queda de maravilla con hornos, placas de inducción y otros electrodomésticos modernos.

¿Se van a seguir llevando los electrodomésticos en color negro?

Todo apunta a que sí. Hace unos años, el gran protagonista de las cocinas era el acero inoxidable, pero en los últimos años han ganado mucho terreno los acabados en negro. Lo hemos visto en hornos, microondas y también en griferías, fregaderos, campanas extractoras, pequeños electrodomésticos y hasta en accesorios.

Así que si estás pensando darle una oportunidad a este microondas con grill Black Edition o a cualquier otro electrodoméstico negro de LG, puedes estar tranquilo, porque se seguirá llevando muchos años más.

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