Hasta un 38% de descuento en climatización para mantener tu casa fresca gastando menos

España vive uno de los veranos más calurosos de su historia. En BAUHAUS hay aires acondicionados y climatizadores rebajados hasta un 38%, con máxima eficiencia energética

Este verano no está siendo uno más. Entre el 1 de junio y el 15 de julio, AEMET registró una temperatura media de 24,5ºC en España, 3,3ºC por encima de lo habitual para estas fechas, y las consecuencias ya se notan: avisos rojos en medio país y un aumento preocupante de las muertes por golpe de calor.

Ante este panorama, la ONU ha publicado una guía con recomendaciones para sobrellevar las olas de calor, y lo primero que aparece en la lista es preparar bien la casa. Beber agua, no salir en las horas de más sol y evitar el ejercicio intenso al aire libre ayudan, sí, pero de poco sirve todo eso si luego llegas a casa y el ambiente sigue siendo insoportable. Por eso también es importante invertir en un buen sistema de climatización, y más si puedes hacerlo con descuento.

En BAUHAUS hay ahora mismo rebajas de hasta el 38% en aire acondicionado y climatizadores, todos con 5 años de garantía y buenas clasificaciones de eficiencia energética. Hemos repasado el catálogo y nos quedamos con 4 opciones que cubren necesidades bastante distintas, así que aquí tienes las claves de cada una para que elijas con criterio.

Aire acondicionado Inverter RX10 de Rointe Bauhaus

Si lo que te frena para comprar un aire acondicionado es pensar en lo que va a subir el recibo, este modelo de Rointe es para ti. Su tecnología Smart Inverter Plus ajusta la potencia según lo que realmente necesita la habitación, y eso se traduce en hasta un 30% menos de consumo frente a un sistema convencional. Y ahora mismo tiene un 38% de descuento en BAUHAUS, así que el ahorro empieza incluso antes de encenderlo.

Está pensado para estancias de hasta 25 m² y enfría (o calienta) rápido gracias a sus modos Rapid Cooling y Rapid Heating, sin dejar esas zonas frías a rachas que tienen algunos equipos más básicos, porque la función Smart Airflow reparte el aire de forma pareja por toda la sala. Su clasificación energética es A++ en frío y A+ en calor.

Se maneja por Wi-Fi, así que puedes encenderlo desde el móvil antes de llegar a casa o dejarlo programado.

Incorpora un filtro 3 en 1 con vitamina C e iones de plata que mejora de verdad la calidad del aire que respiras.

Aire acondicionado Inverter Tide Premium de Haier Bauhaus

El Haier Tide Premium juega en otra liga en cuanto a eficiencia, tiene la calificación A+++ tanto en frío como en calor, la más alta que existe. Eso significa que puedes tenerlo encendido bastante rato sin que la factura se dispare, algo que se agradece si piensas usarlo también en invierno. La tecnología Inverter de alta gama es la que hace el trabajo, ajustando el funcionamiento en tiempo real para que la temperatura se mantenga estable sin picos de consumo. Además, da para climatizar habitaciones de hasta 35 m², más superficie de la que suelen cubrir otros aparatos de precio parecido.

Hay un detalle que nos ha gustado especialmente, el sistema Self Clean, que hace una autolimpieza térmica a 56ºC para eliminar humedad, bacterias y residuos del interior. Esto alarga la vida del equipo y hace que el aire que hay en la habitación sea mucho más limpio. Ahora mismo está con un 15% de descuento en BAUHAUS, así que el ahorro se suma al que ya vas a notar mes a mes en el consumo.

Funciona con apenas 20 dB de ruido, ideal para tenerlo puesto de noche o mientras trabajas desde casa.

Wi-Fi integrado para controlarlo entero desde el móvil, sin necesidad de levantarte del sofá.

Climatizador evaporativo Core de Voltomat Bauhaus

Puede que no quieras instalar un aire acondicionado split en casa, ya sea por presupuesto, porque vives de alquiler o porque simplemente buscas algo más sencillo. Para esos casos, este climatizador evaporativode Voltomat es una alternativa que merece la pena mirar, sobre todo con el 29% de descuento que tiene ahora en BAUHAUS. En lugar de gas refrigerante, usa agua para bajar la sensación térmica del ambiente, lo que funciona muy bien en habitaciones pequeñas o en un despacho.

Su depósito de 5,5 litros aguanta bastante sin necesidad de rellenarlo cada dos por tres, y consume solo 75 W, menos que muchos aires acondicionados considerados eficientes. Al ser compacto y llevar ruedas, lo puedes mover de una habitación a otra sin esfuerzo, e incluso llevártelo de vacaciones a una segunda vivienda. Todo esto por 99 euros.

Trae dos acumuladores de hielo que refuerzan el efecto refrescante en los días de más calor.

Se controla con mando a distancia y admite programación de hasta 24 horas.

Aire acondicionado Inverter 2x1 Candy Bauhaus

El último de la lista es este Candy Split 2x1, con un 7% de descuento por tiempo limitado. Lo que lo diferencia del resto es que trae dos unidades interiores conectadas a una única unidad exterior, así que puedes climatizar dos habitaciones sin tener que montar dos instalaciones completas. Es una solución muy práctica si quieres cubrir, por ejemplo, el salón y un dormitorio, o dos habitaciones infantiles, sin duplicar obra ni gasto.

Cuenta con tecnología Inverter para mantener la temperatura estable y reducir el consumo, con una eficiencia A+++ en calefacción y A++ en refrigeración. Además incluye Turbo Cool, que acelera el enfriamiento nada más llegar a casa con mucho calor, y Self-Clean, un sistema de autolimpieza que mantiene el interior en buen estado con el paso del tiempo.

Solo 19 dB de ruido y control total desde el móvil por Wi-Fi.

Dos zonas independientes reguladas desde un mismo equipo exterior.

Hidratarte, vestir ropa fresca y evitar la calle a las horas de más sol sigue siendo buen consejo, pero si de verdad quieres notar la diferencia en casa, la climatización es la pieza que falta. Aprovechar estas ofertas de BAUHAUS no solo te ahorra dinero en la compra, también reduces el gasto mes a mes gracias a la eficiencia energética de estos equipos, y amortizas la inversión durante años, tanto en verano como en invierno.

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