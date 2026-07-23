Este champú dermoprotector de IMD cuida el cabello más delicado y ahora está rebajado

El cabello frágil y los cueros cabelludos sensibles necesitan cuidados específicos para mantenerse fuertes y saludables. IMD Shampoo Dermoprotector está formulado para limpiar con suavidad mientras ayuda a fortalecer la fibra capilar y cuidar el cuero cabelludo. Además, ahora cuenta con un 14% de descuento, aunque quedan muy pocas unidades disponibles a este precio.

Si te decides a comprarlo en PromoFarma by DocMorris y, además, aprovechas para comprar otros productos de higiene o cosmética, puedes usar nuestro cupón AF_ELESPANOL y llevarte un descuentillo extra. Solo hasta el 31 de julio, si aplicas el código promocional en el carrito, conseguirás una rebaja del 5% (en compras superiores a 55€).

Características clave

Indicado para cabellos frágiles, débiles y sensibles

Apto para el uso diario

Contiene queratina y activos naturales

Ayuda a cuidar el cuero cabelludo sensible e irritado

Contribuye a mantener el cabello más fuerte y saludable

Cuida tu cuero cabelludo con IMD Shampoo Dermoprotector

IMD Shampoo Dermoprotector IMD Shampoo Dermoprotector

IMD Shampoo Dermoprotector es un champú de uso diario formulado para cuidar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar. Gracias a su contenido en queratina y activos naturales, ayuda a fortalecer el cabello frágil y debilitado, aportándole un aspecto más saludable.

Su fórmula está especialmente indicada para personas con sensibilidad o irritación en el cuero cabelludo, proporcionando una limpieza suave y respetuosa. Además, contribuye a mantener el cabello más resistente frente a las agresiones externas derivadas del cepillado, el calor o la contaminación ambiental.

Si te animas a comprarlo en PromoFarma by DocMorris, puedes aprovechar para incluir otros productos de higiene o cosmética en tu pedido y beneficiarte de un descuento adicional. Introduciendo el código promocional AF_ELESPANOL en el carrito, obtendrás un 5% de rebaja en compras superiores a 55 €. Recuerda que la promoción estará disponible hasta el 31 de julio.

El poder de la queratina para el cuidado capilar

La queratina es una proteína presente de forma natural en el cabello y constituye gran parte de su estructura. Su función es proteger la fibra capilar y contribuir a mantener su resistencia, elasticidad y brillo natural. Con el paso del tiempo y la exposición a factores externos como el calor, la contaminación o determinados tratamientos capilares, el cabello puede perder parte de su protección natural y volverse más seco y quebradizo.

Por ello, incorporar productos formulados con queratina puede ayudar a mejorar el aspecto del cabello y aportar un extra de cuidado en las rutinas diarias, especialmente en aquellos cabellos más sensibles o debilitados.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.