Ni café ni bebidas energéticas: estos son los suplementos que más protagonismo están ganando este verano

Si el verano te está pasando factura en energía, aquí tienes los suplementos que más funcionan para mantener el ritmo, todos los puedes encontrar en iHerb

Julio tiene esa forma de desordenar hasta las rutinas mejor pensadas. Entre el calor, los planes de última hora y esas semanas en las que el cuerpo pide un extra de energía, mantenerse activo sin agobiarse pasa muchas veces por elegir bien qué le das a tu organismo día a día.

iHerb es una de las mejores tiendas online que más se repite entre quienes buscan vitaminas, suplementos nutricionales y productos de cuidado personal de marcas con buena reputación, con la comodidad de pedir desde el móvil y recibirlo en casa. Si estás cansado de comparar precios y marcas, aquí tienes los productos que más interés están generando este mes.

Creatina

La California Gold Nutrition Creatine Monohydrate es de esos clásicos que no necesitan presentación. Monohidrato de creatina puro, sin azúcares ni aromas, en un bote de 454 g que da para varias semanas de entrenamiento seguido. Al no tener sabor, se mezcla perfectamente con agua o un batido.

Formato en polvo que puedes dosificar según cómo venga el día de entrenamiento.

Sin sabores añadidos, así que se disuelve en cualquier bebida sin alterarla.

Sirve tanto para fuerza y resistencia como para quienes buscan ese plus de rendimiento mental.

California Gold Nutrition Creatine Monohydrate iHerb

La Lemme Creatine en gominolas lleva el mismo ingrediente activo, pero convertido en un capricho de sabor fresa ácida. Es perfecta para cuando viajas, entrenas fuera de casa o simplemente no quieres mezclar polvos cada mañana.

Formato gominola, cómodo para llevar y tomar en cualquier momento.

Sabor agradable, sin ese regusto que a muchos les echa para atrás de la creatina tradicional.

Perfecta para quien busca constancia sin que la rutina se sienta una obligación.

Lemme Creatine en gominolas iHerb

Hidratación

k2o Advanced Hydration Mix iHerb

Con las temperaturas que trae julio, reponer electrolitos es más que importante. El k2o Advanced Hydration Mix viene en un pack de 20 sticks individuales pensados para llevar en el bolso o la mochila sin ocupar espacio. Cada uno se disuelve directamente en agua y repone lo que se pierde con el sudor, ya sea entrenando, en la playa o en un día cualquiera de mucho calor.

Formato individual, fácil de llevar en el bolsillo o la mochila.

Mezcla pensada para recuperarte después del ejercicio o de una jornada de calor intenso.

No necesita frío ni preparación complicada, solo agua.

Proteína

Garden of Life Raw Organic Protein iHerb

En el terreno de la proteína, Garden of Life Raw Organic Protein se ha ganado un hueco entre quienes buscan una opción vegana. Es una base vegetal cruda y sin sabor que se adapta igual de bien a un batido que a una receta dulce o salada.

Base vegetal orgánica, sin lácteos ni soja.

Formato sin sabor, así que combina con casi cualquier receta.

Pensada para la recuperación muscular y la nutrición del día a día.

Vitaminas y minerales

No todo depende del entrenamiento. El cuerpo también pide un apoyo extra en energía, rendimiento mental y bienestar general, sobre todo cuando julio trae cambios de horario, viajes y ese cansancio que a veces ni sabes de dónde sale. Ahí es donde las vitaminas y minerales esenciales entran en juego.

El Doctor's Best High Absorption CoQ10 viene en cápsulas de 100 mg, 120 unidades por bote, con absorción mejorada para que el cuerpo aproveche más el ingrediente activo. No se nota de un día para otro, pero marca diferencia con el tiempo.

100 mg por cápsula, la dosis estándar recomendada.

Absorción mejorada frente a las versiones básicas de CoQ10.

Apoyo cardiovascular y de energía celular a largo plazo.

Doctor's Best High Absorption CoQ10 iHerb

El Thorne Basic B Complex reúne todo el grupo de vitaminas B en una sola cápsula diaria, 60 por bote, pensado para el metabolismo energético y la claridad mental, justo lo que julio pone a prueba con sus cambios de rutina.

Complejo B completo en una única cápsula al día.

Pensado para la fatiga, la energía y la concentración.

Bote de 60 cápsulas, suficiente para un mes de uso continuado.

Thorne Basic B Complex iHerb

El Metagenics Vitamin D3+K combina 5.000 UI de vitamina D3 con vitamina K en 60 softgels, una mezcla recomendada porque la K ayuda a que el calcio se quede en el hueso.

Dosis alta de D3 (5.000 UI), útil para quien tiene niveles bajos.

Combinada con vitamina K para un mejor aprovechamiento óseo.

Apoyo inmune y de salud ósea en un mismo producto.

Metagenics Vitamin D3+K iHerb

Si estás pensando en comprar vitaminas online, este es buen momento para revisar qué te falta de verdad en tu rutina, sin dejarte llevar solo por lo que está de moda.

Colágeno

Sports Research Collagen Peptides iHerb

El bienestar no se queda solo en lo físico. Hay una parte más estética que cada vez más gente cuida desde dentro, y el colágeno se ha convertido en protagonista de esa conversación. El Sports Research Collagen Peptides destaca por lo versátil que es: piel, envejecimiento saludable y apoyo articular, todo en un bote de 454 g que se disuelve en café, batido o agua sola sin dejar grumos ni cambiar el sabor.

Polvo sin sabor, fácil de mezclar con cualquier bebida.

Péptidos de colágeno hidrolizado, pensados para mejor absorción.

Apoyo en piel, articulaciones y envejecimiento saludable.

Y hablando de cuidado personal, cada vez son más quienes prefieren una cosmética natural online y un cuidado personal sin químicos, buscando fórmulas más limpias y con ingredientes que se puedan reconocer a simple vista.

Probióticos

probióticos con berberina iHerb

Hay algo que se olvida fácil cuando se habla de energía y rendimiento: nada de esto funciona si la salud digestiva no está en orden. Por eso los probióticos con berberina se han convertido en una búsqueda cada vez más habitual entre quienes ya cuidan su alimentación y su entrenamiento, pero quieren dar un paso más.

Un intestino en equilibrio influye directamente en cómo absorbes los nutrientes, en la energía del día a día y hasta en el estado de ánimo. No es casualidad que cada vez más gente los incorpore como un básico más, al mismo nivel que la proteína o las vitaminas.

Omega-3

Omega-3 de California Gold Nutrition iHerb

Para quien busca un apoyo completo a nivel cardiovascular, cerebral y de bienestar general, el Omega-3 de California Gold Nutrition es perfecto, con una concentración alta y buena tolerancia digestiva, algo que no siempre es fácil de encontrar en este tipo de suplemento.

Cada softgel de gelatina de pescado aporta 1.100 mg de aceite de pescado, una concentración pensada para no tener que tomar varias cápsulas al día para notar el aporte.

Concentración alta (1.100 mg por softgel), menos cápsulas para el mismo resultado.

Softgels de fácil digestión, sin el regusto a pescado tan característico.

Apoyo cardiovascular, cerebral y de bienestar general a largo plazo.

Mantenerte activo y con energía no depende de un único producto milagroso, sino de sumar pequeñas decisiones: hidratarte, cubrir tu aporte de proteína y vitaminas, y no descuidar tampoco el cuidado personal. Si buscas un herbolario online en España con envío rápido y variedad suficiente para armar tu propia rutina de nutrición deportiva, iHerb es de esas opciones que no fallan.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.