Olvídate del polvo, las migas y el pelo de las mascotas con el mejor robot aspirador calidad-precio

Los robots aspiradores se han convertido en los últimos años en uno de los pequeños electrodomésticos más prácticos para el hogar. Porque mantener la casa limpia todos los días puede ser una tarea interminable, especialmente si hay mascotas, alfombras o simplemente poco tiempo para sacar la aspiradora, y estos dispositivos ayudan mucho.

Con la ayuda del Xiaomi Robot Vacuum S40C LDS, no te volverás a preocupar de si el polvo vuelve a aparecer o las migas se acumulan, porque bastará con activarlo para que el suelo de casa quede reluciente. Lo mejor es que puedes encontrarlo con un 31% de descuento en PcComponentes, así que no tienes que esperar más para comprar ese robot aspirador que tanto necesitas.

¿Qué ofrece?

Navegación láser LDS con mapeo inteligente.

Potencia de succión de hasta 5.000 Pa.

Fregado con tres niveles de caudal de agua.

Detección automática de alfombras.

Compatible con Alexa y Google Assistant.

Control completo desde la aplicación Xiaomi Home.

Programación avanzada y zonas restringidas.

Retorno automático a la base de carga.

Todos sus detalles

Xiaomi Robot Vacuum S40C LDS Xiaomi

El Xiaomi Robot Vacuum S40C es un robot aspirador y fregasuelos ideal para ti si buscas tener la casa limpia todos los días sin dedicar tiempo al aspirado y fregado. Su sistema de navegación láser LDS de 360° crea mapas precisos de la vivienda, permitiéndole limpiar de forma ordenada y eficiente.

Asimismo, cuenta con una potencia de succión de hasta 5.000 Pa, capaz de recoger polvo, suciedad y pelo de mascotas con facilidad. Además, detecta automáticamente las alfombras para incrementar la potencia cuando es necesario. Por otro lado, su función de fregado incorpora un depósito de agua de 260 ml con tres niveles de caudal ajustables desde la aplicación Xiaomi Home, adaptándose a diferentes tipos de superficies, incluidos suelos delicados como el parquet.

Gracias a su conectividad WiFi, es posible programar limpiezas, establecer zonas restringidas o iniciar el funcionamiento incluso cuando no estás en casa. También es compatible con Alexa y Google Assistant para un control más cómodo. Y como te hemos comentado más arriba, tiene un 31% de descuento en PcComponentes. ¡Corre a comprarlo antes de que desaparezca!

Preguntas frecuentes

¿Necesita conexión WiFi para funcionar?

No es imprescindible para las funciones básicas, pero conectarlo a la app permite aprovechar todas sus opciones inteligentes, como la programación o el control remoto.

¿Puede limpiar debajo de los muebles?

Sí, siempre que dispongan de la altura suficiente para que el robot pueda pasar cómodamente por debajo.

¿Hace mucho ruido mientras limpia?

No. Su nivel sonoro es similar al de otros robots aspiradores modernos y resulta bastante discreto para utilizarlo mientras realizas otras actividades en casa.

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