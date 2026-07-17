Despiértate con la piel más luminosa, hidratada y suave con esta mascarilla coreana que arrasa en Miin Cosmetics

Por muy buena que sea nuestra rutina facial, hay días en los que la piel simplemente necesita un extra. Falta de luminosidad, sensación de tirantez, primeras líneas de expresión o una hidratación que parece desaparecer al cabo de pocas horas son algunos de los problemas más habituales.

La buena noticia es que mientras dormimos, nuestra piel trabaja para regenerarse. Por eso, las mascarillas de noche son uno de los productos favoritos de todas aquellas personas que quieren despertarse con el rostro más hidratado, luminoso y descansado.

Esta mascarilla de noche deOndo Beauty 36.5 lleva algunos de los ingredientes cosméticos más interesantes del momento en una fórmula especialmente pensada para aprovechar las horas de sueño. Y no solo es de nuestras favoritas, sino que es uno de los bestsellers de Miin Cosmetics.

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Características principales de la mascarilla Squalane & Bakuchiol Sleeping Pack

Contiene bakuchiol, una alternativa cosmética muy interesante al retinol

Incorpora un 2 % de escualano hidratante

Formulada con niacinamida y ácido hialurónico

Rica en antioxidantes naturales

Textura agradable para utilizarla durante toda la noche

Adecuada para pieles sensibles

Cómo incorporar la mascarilla Squalane & Bakuchiol Sleeping Pack en tu rutina

Mascarilla de noche de Ondo Beauty 36.5 Miin Cosmetics

Se utiliza como último paso de la rutina facial de noche, después del sérum y la crema habitual si lo deseas. Basta con aplicar una cantidad adecuada sobre el rostro y dejar que actúe mientras duermes.

Como te hemos comentado, aporta un extra de hidratación y nutrición durante la noche, lo que ayuda a mejorar la luminosidad, la elasticidad y el aspecto general de la piel al despertar.

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