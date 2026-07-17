Consigue tu mejor versión antes de que acabe el verano con estos leggings ultra transpirables

Estamos ya a mitad de julio y, aunque la famosa operación bikini ya está más que empezada, nunca es tarde para dar el primer paso, ponerse en marcha y terminar el verano sintiéndose y viéndose mejor que nunca. Los leggings para mujer Nike Training Pro Seamless son la mejor opción para comenzar a entrenar. Al estar confeccionado sin costuras en la parte delantera, evita que la prenda se suba o cree pliegues incómodos. Al combinar un tejido técnico de secado rápido con un ajuste de compresión por zonas, te ofrecen todo el soporte que necesitas para estirar, saltar o correr con absoluta confianza en cualquier ejercicio. Además, ahora los puedes encontrar rebajados un 50% en JD Sports.

Tecnología Dri-FIT, diseño sin costuras y soporte de talle alto

Tejido con tecnología Dri-FIT : capilariza el sudor de la piel de forma eficiente para facilitar una evaporación rápida y mantener la frescura.

: capilariza el sudor de la piel de forma eficiente para facilitar una evaporación rápida y mantener la frescura. Confección sin costuras delanteras : elimina los relieves y las marcas sobre la piel para ofrecer un aspecto liso, suave y libre de cualquier distracción.

: elimina los relieves y las marcas sobre la piel para ofrecer un aspecto liso, suave y libre de cualquier distracción. Compresión y moldeado por zonas : incorpora paneles elásticos y zonas acanaladas (ribbed) que esculpen, definen la figura y mantienen la prenda en su sitio.

: incorpora paneles elásticos y zonas acanaladas (ribbed) que esculpen, definen la figura y mantienen la prenda en su sitio. Diseño de talle alto : una cintura elástica que queda justo por encima de la cadera para proporcionarte una mayor protección y seguridad en cada flexión.

: una cintura elástica que queda justo por encima de la cadera para proporcionarte una mayor protección y seguridad en cada flexión. Longitud de estilo 7/8 : un corte moderno y funcional que llega justo por encima del tobillo, ideal para lucir tus zapatillas de entrenamiento favoritas.

: un corte moderno y funcional que llega justo por encima del tobillo, ideal para lucir tus zapatillas de entrenamiento favoritas. Tejido elástico de alta densidad: una mezcla transpirable de poliéster, nylon y elastano en un llamativo tono Sapphire con los logotipos en el mismo color.

Compresión inteligente, libertad de movimiento y mantenimiento

Nike Training Pro Seamless Nike

La gran ventaja de la línea Nike Pro Seamless es que está pensada para esculpir tu figura sin limitar tu flexibilidad. El soporte de compresión moderada ejerce la presión justa en los grupos musculares clave, dándote una agradable sensación de firmeza y seguridad al levantar peso o realizar zancadas profundas. Además, la ausencia de costuras en las zonas de mayor rozamiento elimina los molestos pellizcos y previene la irritación de la piel por sudoración.

Su tejido de alta calidad es totalmente opaco para que entrenes con tranquilidad en ejercicios como las sentadillas. Para conservar la elasticidad de las fibras de elastano y la intensidad del color original, es aconsejable lavarlas a máquina con agua fría, del revés y con prendas de colores similares, evitando siempre el uso de suavizantes y la secadora, ya que el calor directo puede dañar las propiedades de capilarización del sudor.

Preguntas frecuentes

¿Cómo ayuda la tecnología Dri-FIT a controlar la humedad?

La tecnología Dri-FIT de Nike utiliza una estructura de microfibras de poliéster que absorbe el sudor de la superficie de la piel y lo traslada hacia la parte exterior del tejido, donde se evapora con muchísima rapidez.

¿Se transparentan al hacer ejercicios de flexión profunda o sentadillas?

No. La composición del tejido mezcla fibras densas de poliéster, nylon y elastano que ofrecen una gran opacidad incluso cuando el material se estira al máximo.

Entrena con total comodidad con los leggings para mujer Nike Training Pro Seamless rebajados un 50% en JD Sports.

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