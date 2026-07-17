El aire acondicionado LG perfecto para climatizar dos habitaciones tiene descuento

Cuando el calor aprieta, hay pocas cosas más incómodas que tener varias habitaciones de casa a distinta temperatura. Dormitorios que no se refrescan, salones demasiado calurosos y aparatos portátiles que apenas cumplen su función. Por suerte, ahora puedes hacerte con este aire acondicionado multisplit de LG rebajado y climatizar dos estancias de forma eficiente y cómoda durante todo el verano.

Para empezar, LG le ha aplicado un 16,91% de descuento. Pero además, nosotros compartimos contigo el código LGELESPANOL10 para que consigas un 10% de descuento extra.

¿Qué lo hace especial frente a otros?

Sistema multisplit 2x1 con una sola unidad exterior.

Clasificación energética A+++.

Compatible con LG ThinQ para control remoto.

Función autolimpieza integrada.

Diagnóstico inteligente Smart Diagnosis.

Ideal para dos estancias de hasta 20 m² cada una.

Así es este multisplit de LG

aire acondicionado multisplit de LG LG

Olvídate del calor este verano con el LG Multi LG Z 2x1, un sistema de aire acondicionado multisplit perfecto para climatizar dos habitaciones de hasta 20 m² cada una utilizando una única unidad exterior.

Cada unidad interior ofrece una capacidad de 2.150 frigorías, suficiente para refrescar dormitorios, despachos o pequeños salones de forma rápida y eficiente. Además, cuenta con la máxima clasificación energética A+++, lo que permite disfrutar del aire acondicionado reduciendo el consumo eléctrico.

Gracias a la conectividad LG ThinQ, es posible controlar el sistema desde el smartphone, programar su funcionamiento o ajustar la temperatura incluso antes de llegar a casa. También incorpora funciones como Smart Diagnosis para detectar posibles incidencias, autolimpieza para mantener el interior del equipo en mejores condiciones y el recubrimiento anticorrosión Gold Fin, que contribuye a prolongar su vida útil.

Como te decíamos, puedes encontrarlo en la web de LG con una rebaja del 16,91%. Pero además, podrás bajar un poco más el precio con nuestro códigoLGELESPANOL10.

Preguntas frecuentes

¿Puedo encender el aire acondicionado antes de llegar a casa?

Sí, puedes hacerlo gracias a la aplicación LG ThinQ, que te permite gestionar el aire desde el móvil.

¿Es adecuado para utilizarlo durante todo el año?

Sí. Los sistemas de aire acondicionado actuales también permiten utilizar la función de calefacción en los meses más fríos.

¿La función de autolimpieza sustituye al mantenimiento habitual?

No. Ayuda a mantener el interior del equipo en mejores condiciones, aunque sigue siendo recomendable realizar las revisiones y limpiezas periódicas habituales.

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