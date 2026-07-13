IKEA rebaja uno de sus sofás más elegantes y cómodos

La estética es importante a la hora de elegir un sofá, pero además, se han de tener en cuenta otras cosas como que sea cómodo para el día a día, resistente al uso y, si es posible, fácil de mantener limpio, especialmente en hogares con niños o mascotas.

En este sentido, el sofá EKHOLMA de IKEA es una gran opción, pues combina un diseño elegante con una funda desenfundable y lavable, mucha comodidad gracias a sus muelles ensacados y una garantía de 10 años. Además, ahora está rebajado y puedes conseguirlo por 50€ menos.

¿En qué destaca el sofá EKHOLMA?

Funda completamente desenfundable y lavable

Muelles ensacados para una mayor comodidad

Estructura resistente de madera maciza

Diseño elegante y fácil de combinar

Disponible en varios colores

Garantía de 10 años de IKEA.

Todos los detalles del sofá EKHOLMA de Ikea

Sofá EKHOLMA de IKEA IKEA

El IKEA EKHOLMA es un sofá de tres plazas pensado para quienes buscan comodidad, diseño y facilidad de mantenimiento en un mismo mueble. Su estructura incorpora muelles ensacados que ofrecen mucha comodidad al sentarse y ayudan a que los cojines conserven mejor su forma con el paso del tiempo. Además, los cojines de espuma proporcionan firmeza y confort para el uso diario.

Uno de sus mayores atractivos es su funda completamente desenfundable, que puede lavarse a máquina, facilitando la limpieza y permitiendo mantener el sofá en buen estado durante más tiempo. Además, la estructura está fabricada con madera maciza y otros materiales resistentes, mientras que las patas de madera aportan un acabado cálido y elegante. Su diseño de líneas limpias y el tapizado en beige claro hacen que encaje fácilmente tanto en salones modernos como clásicos. Y no nos olvidemos de algo importante: IKEA ofrece una garantía de 10 años.

¿Verdad que es increíble? Pues hoy puedes llevártelo por 50€ menos, porque IKEA ha bajado el precio de su sofá en la web.

¿Qué dicen quienes ya lo tienen en casa?

El sofá EKHOLMA de Ikea tiene una valoración media de 4,2 estrellas y estas son algunas de las cosas que otros compradores han dicho sobre él:

"Un sofá precioso y cómodo, aunque los cojines se hunden"

"Queda muy mono en la casa y es cómodo"

"Estoy contenta con este sofá. Yo buscaba uno que fuera alto para no tener problemas para levantarme y cumple las expectativas. También es cómodo para tumbarse y echar la siesta"

"Fácil para montar y buena relación calidad precio, lo usamos a diario y está bien"

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