Cocina dos recetas a la vez con la air fryer topventas rebajada de Shark Ninja

Preparar varias recetas al mismo tiempo suele implicar usar varios electrodomésticos o esperar a que termine una para empezar la siguiente. Además, conseguir que la carne quede en su punto exacto no siempre resulta sencillo. Pero esta freidora de aire doble Ninja incorpora dos cestillos independientes y un termómetro de cocina integrado que controla el punto de cocción por ti. Así puedes cocinar dos platos diferentes a la vez y servirlos al mismo tiempo, con menos esfuerzo y sin renunciar al resultado.

Además, tienes que saber algo: si la compras hoy, puedes hacerlo con una rebaja del 12% en su precio, porque Shark Ninja ha decidido aplicarle un descuento hasta que termine el Mundial el 19 de julio. Y por si fuera poco, nosotros te regalamos el código promocional ELESPANOL, con el que conseguirás un 10% de descuento extra.

Lo esencial de la freidora de aire doble Ninja

Dos cestillos totalmente independientes

Termómetro de cocina inteligente integrado

Capacidad total de 9,5 litros

Seis programas de cocinado

Ideal para preparar comidas para hasta ocho personas

Todos los detalles de la freidora doble Z950EU

Freidora de aire doble Ninja de 9,5 litros SharkNinja

Ahorra tiempo en la cocina con la freidora de aire doble Ninja de 9,5 litros. Sus dos cestillos independientes permiten cocinar dos alimentos diferentes al mismo tiempo, con programas y temperaturas distintas, sincronizando el final de ambas preparaciones para servir todo recién hecho.

Una de sus grandes novedades es el termómetro de cocina integrado, que controla la temperatura interna de los alimentos y avisa cuando alcanzan el punto de cocción deseado, evitando carnes demasiado hechas o poco cocinadas. Además, ofrece seis programas de cocción: freír con aire, asar, hornear, gratinar, deshidratar y recalentar, adaptándose a todo tipo de recetas.

Con una capacidad total de 9,5 litros, resulta ideal para hogares de tamaño medio o grande y para preparar comida para entre seis y ocho personas. Todo ello con la posibilidad de cocinar utilizando muy poco aceite, consiguiendo platos más ligeros sin perder textura ni sabor.

Shark Ninja la ha rebajado un 12% hasta el 19 de julio, cuando termine el Mundial 2026. Pero además, con nuestro código ELESPANOL, puedes conseguir un 10% de descuento extra.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve el termómetro integrado?

Mide la temperatura interna de los alimentos y avisa cuando alcanzan el punto de cocción seleccionado, especialmente útil para carnes y pescados.

¿Qué capacidad tiene?

Dispone de 9,5 litros de capacidad total, suficiente para cocinar para entre 6 y 8 personas.

¿Qué funciones incluye?

Cuenta con seis modos de cocción: freír con aire, asar, hornear, gratinar, deshidratar y recalentar.

¿Qué opinan otros usuarios?

En la web de Shark Ninja, esta freidora sin aceite tiene una valoración media de 4,9 estrellas sobre 5, después de recibir cientos de reseñas.

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