AliExpress rebaja la afeitadora corporal más versátil de Braun: ¡imprescindible en tu maleta!

Si eres de los hombres que todavía utilizan cuchillas para eliminar el vello de las piernas, el pecho o las axilas, tienes una buena razón para tirarlas y pasarte a un método que es mucho más respetuoso con la piel. AliExpress acaba de rebajar la afeitadora corporal BodyGroomer Series 3 de Braun, que puedes utilizar sobre cualquier parte del cuerpo para un afeitado mucho más cómodo.

La ventaja frente a las cuchillas es que la piel aguanta suave mucho más tiempo, incluye tecnología que protege, sobre todo en zonas sensibles, y es 100% resistente al agua para meterla en la ducha. Cuando la pruebes, no vas a querer depilarte de otra manera, así que aprovecha ahora que cuesta menos de 30€ en AliExpress.

¿Por qué te recomendamos esta afeitadora corporal de Braun?

La tecnología SkinShield reduce los cortes, incluso en zonas delicadas.

80 minutos de autonomía sin cable, suficientes para varias sesiones.

Incluye peines de 3 y 5 mm para adaptar la longitud del corte según la zona del cuerpo.

100% resistente al agua para usarla bajo la ducha.

La manera más cómoda de eliminar el vello de todo el cuerpo

BodyGroomer Series 3 de Braun Braun

La afeitadora corporal BodyGroomer Series 3 de Braun es un dispositivo que va a cambiar para siempre tu rutina de belleza (¡y a mejorarla!). Incluye varios peines y cabezales para mantener el vello a la longitud que prefieras, y su punto fuerte es la tecnología SkinShield. Protege muy bien el contacto entre la cuchilla y la piel, así que viene de maravilla para depilar zonas sensibles sin cortes ni irritación.

También tiene una autonomía de hasta 80 minutos para utilizarla sin cable, sobre todo si este verano te vas de vacaciones y la quieres llevar contigo. Y como es resistente al agua, solo tienes que ponerla debajo del grifo cuando termines para limpiarla.

Reseñas de la Braun BodyGroomer Series 3

Esto es lo que opinan los hombres que utilizan a diario esta afeitadora corporal de Braun, con una puntuación que roza las 5 estrellas en AliExpress:

"Nos ha encantado desde el primer uso. No se sobrecalienta, así que no quema en la piel y no se engancha como otras, por lo que no duele".

"Es muy práctica y potente, con un tamaño ideal y poco peso. Ligera de manejar y ocupa poco espacio para viajar".

Espectacular y funcionamiento correcto. Corta muy bien y se puede usar en la ducha".

Esta recortadora de barba de Braun es una de las más vendidas por la facilidad de uso, lo respetuosa que es con la piel y ahora también por su precio. Además, si la pides hoy en AliExpress, la recibirás gratis en casa en solo 4 días. ¡Chollazo!

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