Seca, alisa y riza a la vez: así es el moldeador de pelo Shark rebajadísimo este verano para peinarte en menos tiempo

Ahora que estamos en pleno verano, ¿eres de dejar secar el pelo al aire? Es bastante común para reducir el daño que provoca el calor, aunque los expertos no están del todo de acuerdo con este hábito. De hecho, señalan cada verano que la fibra capilar es más débil cuando está mojada y además tampoco es bueno mantener el cuero cabelludo húmedo durante tanto tiempo.

Lo mejor que puedes hacer es utilizar un moldeador de pelo que seque y peine al mismo tiempo, porque así reduces la exposición al calor a la mitad de tiempo y solo utilizas una herramienta. Y si te decantas por el moldeador multifunción y secador Shark FlexStyle, cuidarás también tu melena, porque es una herramienta respetuosa con el cuero cabelludo. Ahora está rebajado en la web de Shark Ninja, y con el código exclusivo ELESPAÑOL te llevas un 10% de descuento extra. ¡Aplícalo en el carrito!

Puntos fuertes de este moldeador de pelo Shark

5 funciones en un mismo dispositivo: seca, alisa, riza, da volumen y define el peinado.

Incluye 5 accesorios: dos rizadores Coanda de 32 mm, un cepillo redondo, un cepillo alisador, un concentrador y un difusor.

Motor de 1.600 W para un secado rápido y moldear al mismo tiempo.

Solo pesa 700 gramos, así que es muy fácil de manejar y de llevar de viaje.

La tecnología Coanda reduce el encrespamiento y deja el pelo más suave y brillante.

Moldeador multifunción y secador Shark FlexStyle

Shark FlexStyle Shark

Lo que hace diferente al moldeador multifunción y secador Shark FlexStyle frente a otros dispositivos es que pasa de secador a moldeador o a rizador en solo un giro, así que es superfácil conseguir resultados versátiles sin ser demasiado manitas ni tener experiencia. Y también nos encantan los rizadores Coanda, que aprovechan el flujo de aire para envolver el mechón y que sea mucho más fácil hacer ondas naturales o rizos.

Si prefieres un alisado perfecto de peluquería, utiliza el cepillo alisador; y si quieres darle volumen y movimiento a tu melena, el cepillo redondo es estupendo. Sea cual sea el resultado que quieras conseguir, este moldeador te ayuda con un diseño ergonómico y un tamaño ideal para llevarlo siempre contigo.

¿Merece la pena este moldeador de pelo?

Para responder a la pregunta, hemos buscado directamente las reseñas del moldeador de pelo Shark FlexStyle en Shark Ninja, y esto es lo que opinan las mujeres que lo han incluido en su rutina:

"Es un secador muy completo. Me encantaron los accesorios de hacer rizos, son un súper 'must' y rapidísimo para hacértelos".

"Como secador, es mejor que otros secadores de marcas similares. Seca la melena larga y abundante en 5 minutos. Los accesorios redondos para moldear, también muy bien".

"Me ha hecho mucho más fácil tener el pelo bien peinado siempre. Me deja el pelo bastante sao y noto las puntas mucho menos dañadas".

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