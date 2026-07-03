Así es el moldeador de pelo 2 en 1 que seca, riza y reduce el frizz para sumarte a la moda de los peinados 'effortless' este verano

La tendencia 'effortless', ya sea en el peinado, el maquillaje o en la moda, es todo lo que está bien, sobre todo en verano, para sentirnos cómodas sin que parezca que hemos invertido mucho tiempo en ello. Por ejemplo, con una melena suelta y ondas naturales o un recogido sencillo que da la sensación de ser más complicado de lo que realmente es.

¿Y sabes cuál es el truco de este tipo de acabados? Tener las herramientas adecuadas en casa, como el moldeador de pelo Bamba CeramicCare 2 en 1 AirGlam de Cecotec, que baja de precio a menos de 60€ en El Corte Inglés y se va a convertir en tu nuevo imprescindible para peinarte este verano en tiempo récord.

Lo más destacado del moldeador Bamba CeramicCare 2 en 1

Motor digital potente de 1400 W para moldear el pelo en menos tiempo y reducir la exposición al calor.

La tecnología Coanda utiliza el flujo de aire para enrollar el cabello alrededor del cilindro automáticamente.

Incluye dos cilindros rizadores para hacer ondas en ambos sentidos y conseguir un acabado natural.

Sistema de iones que reduce el frizz y sella la humedad desde la raíz.

El moldeador de Cecotec para todos tus peinados 'effortless'

Bamba CeramicCare 2 en 1 AirGlam de Cecotec Cecotec

El moldeador de pelo Bamba CeramicCare 2 en 1 AirGlam de Cecotec es un acierto en todos los sentidos, y nos encanta porque no podría encajar mejor dentro del estilo 'effortless' (sin esfuerzo). El dispositivo alcanza hasta 110.000 rpm para moldear, peinar o rizar tu melena en poco tiempo, lo que viene bien para los planes de verano de última hora o para no exponer tu cabello (ni exponerte tú misma) demasiado tiempo al calor.

Incluye, además, control inteligente de temperatura con tres niveles para adaptar el funcionamiento a las necesidades de tu melena o al tipo de peinado. También incorpora tres velocidades de flujo de aire para ajustar la intensidad al resultado: ondas marcadas, más suaves o un acabado muy natural.

Consejos para sacarle partido a este moldeador de pelo Cecotec

El pelo está mucho más expuesto al calor, a las altas temperaturas y a la humedad durante el verano, así que el truco está en utilizar herramientas, como este moldeador, que peina y cuida al mismo tiempo. Aquí van nuestros consejos:

Utiliza el moldeador con el cabello húmedo (no empapado) para secar y moldear a la vez.

Empieza siempre con una temperatura baja y ajusta según la textura de tu pelo.

Divide el cabello en mechones pequeños para que el efecto Coanda funcione mejor.

Termina siempre con el aire frío para fijar el peinado y que las ondas duren más tiempo.

Y un tip extra: si buscas un acabado más natural, alterna la dirección de los rizos con los dos cilindros incluidos. Este moldeador de pelo Cecotec es todo lo que necesitas para tus peinados de verano (y del resto del año), así que aprovecha que ahora baja de precio en El Corte Inglés. ¡Una ganga!

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