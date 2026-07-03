El mejor plan de verano para futboleros: monta un cine en casa para ver todo el Mundial con un proyector 4K

¿Estás siguiendo el Mundial 2026? Los más futboleros opinan que ahora ha empezado el torneo 'de verdad', pues es cuando se están jugando las eliminatorias a partido único, que nos han dejado sorpresas como la eliminación de Alemania o de Países Bajos. ¿Y si pudieras disfrutar de todo el torneo en casa con una pantalla XXL? Sin necesidad de comprar una tele y solo con instalar un proyector4K.

En una pared que tengas libre en el salón, en una sala de estar e incluso puedes colocar una sábana blanca en el patio o en el jardín. Solo necesitas el proyector 4K XGODY Gimbal 3 Pro, colocar cojines en el suelo, un picoteo y buena compañía. ¡Vas a vivir lo que queda del Mundial por todo lo alto!

Puntos fuertes de este proyector 4K

Compatible con contenido 4K para una imagen con buena calidad y todo lujo de detalles.

Proyecta imágenes de entre 40 y 130 pulgadas, así que convierte una pared en una pantalla gigante.

Conexión Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 para reproducir contenido sin cables.

El sistema Android 11 integrado da acceso a cualquier app de streaming desde el propio proyector.

Monta una pantalla gigante en cualquier rincón

proyector 4K XGODY Gimbal 3 Pro Cortesía

El proyector 4K XGODY Gimbal 3 Pro ocupa poquísimo espacio en comparación con comprar una Smart TV de estas mismas dimensiones, y pesa menos de medio kilo. Lo puedes utilizar en la pared que decidas y llevártelo a cualquier habitación, a casa de un amigo o a una segunda residencia. Y también es ideal para montarte un cine de verano con niños.

Admite una proyección de corto alcance para conseguir una imagen de gran tamaño, colocándolo a una distancia de entre 90 cm y 2,5 metros, y con una relación de contraste de 8.000:1 para mejorar los detalles en escenas oscuras. Y también puedes utilizar el sistema Android integrado o conectar otros dispositivos por HDMI y USB.

Cómo montar un proyector en casa paso a paso para ver el Mundial

Si quieres colocar este proyector 4K en casa para ver el Mundial o montarte un cine de verano, sigue estos pasos:

Busca una pared lisa, de un color clarito, o pon una sábana en el patio. Coloca el proyector a una distancia de entre 1 y 2,5 metros de la superficie para ajustar el tamaño de la imagen. Baja la iluminación del salón o espera a por la noche si vas a proyectar en la terraza o en el jardín. Conecta el proyector a tu Wi-Fi para acceder a cualquier plataforma en streaming o utiliza el puerto HDMI si prefieres conectar un decodificador, una consola o un ordenador. Ambienta el espacio con cojines, picoteo y bebidas frías.

Si estás siguiendo el Mundial, es la manera de disfrutar de todos los partidos que quedan del torneo en una pantalla de 100 pulgadas. Además, si lo pides ahora, recibirás este proyector 4K gratis en casa en solo 2 días.

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