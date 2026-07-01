Las zapatillas todoterreno que todo hombre debe tener en su armario

Perfectas tanto para el asfalto como para caminatas, este modelo en color negro y gris ofrece un ajuste acolchado y una pisada suave

Caminar durante horas por la ciudad o aventurarse por senderos el fin de semana exige un calzado resistente que no termine destrozando tus pies antes de acabar el día. Muchas zapatillas priorizan el diseño estético, pero se desgastan rápidamente con el roce constante o carecen del agarre adecuado cuando el suelo está resbaladizo. Además, la falta de una buena amortiguación en la planta del pie suele pasar factura, provocando cansancio acumulado e incomodidad en los talones tras cada caminata. Para quienes buscan un calzado con un agarre excelente y la comodidad de una pisada suave, las zapatillas para hombreNike Air Max 90 Drift están disponibles con un descuento del 30% en Nike.

Diseño a capas duradero, amortiguación Max Air y tracción clásica

Parte superior multimaterial reforzada : combina piel sintética, tejido antidesgarro y goma para crear un look texturizado diseñado para durar.

: combina piel sintética, tejido antidesgarro y goma para crear un look texturizado diseñado para durar. Unidad Max Air en el talón : la mítica cámara de aire que proporciona una amortiguación ligera y protege los pies de los impactos en cada paso.

: la mítica cámara de aire que proporciona una amortiguación ligera y protege los pies de los impactos en cada paso. Suela exterior de goma tipo gofre : ofrece una tracción duradera y un agarre eficaz, manteniendo el icónico estilo clásico de la marca.

: ofrece una tracción duradera y un agarre eficaz, manteniendo el icónico estilo clásico de la marca. Mediasuela de espuma suave : un compuesto flexible que recorre la planta del pie para mejorar la comodidad general durante todo el día.

: un compuesto flexible que recorre la planta del pie para mejorar la comodidad general durante todo el día. Zona del tobillo acolchada : un acabado interior mullido que abraza el pie, evitando rozaduras y mejorando la sujeción al caminar.

: un acabado interior mullido que abraza el pie, evitando rozaduras y mejorando la sujeción al caminar. Combinación de colores Negro y Wolf Grey: una paleta sobria con detalles en tono Anthracite que facilita combinarlas con cualquier tipo de ropa.

Tejido antidesgarro, acabados texturizados y un ajuste cómodo las 24 horas

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Las Nike Air Max 90 Drift son una elección excelente si buscas un calzado duradero que aguante el trote diario sin perder el estilo urbano que te define. Su cuidada mezcla de tejido antidesgarro, goma y piel garantiza unas zapatillas resistentes a los roces y al paso del tiempo, y les aporta un look texturizado a capas muy moderno. Al contar con la mítica amortiguación Max Air en el talón y una suela tipo gofre que se agarra perfectamente a calles y caminos, te aseguras una comodidad total en los pies desde la primera hora de la mañana hasta la noche.

Preguntas frecuentes

¿Son estas zapatillas adecuadas para usarse en terrenos más allá del asfalto?

Sí, gracias a la combinación de su suela de goma con patrón tipo gofre y los materiales reforzados de la parte superior, este modelo ofrece la estabilidad y tracción necesarias para moverse con comodidad tanto por las calles pavimentadas como por caminos de tierra.

¿La amortiguación del talón resulta pesada para caminatas largas?

Para nada, la tecnología Max Air está integrada dentro de una mediasuela de espuma ligera que distribuye el peso de manera uniforme. Esto absorbe el impacto de cada pisada sin añadir un peso innecesario al pie.

Aprovecha que las Nike Air Max 90 Drift están con descuento del 30% en Nike y hazte con ellas.

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