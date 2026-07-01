Vileda Turbo Smart: el sistema de fregado con pedal que elimina más del 99% de gérmenes usando solo agua

Cambia la fregona tradicional por un sistema más práctico e higiénico. Vileda Turbo Smart elimina más del 99% de bacterias y virus

Aunque limpiar la casa no suele estar entre los planes favoritos del día, hay tareas que llevamos bastante mejor que otras. Y sí, entre ellas está fregar el suelo. De hecho, muchos españoles lo consideran uno de esos gestos rutinarios que ayudan a sentir la casa realmente limpia y ordenada. El problema no es tanto hacerlo, sino cómo lo hacemos. Porque seamos sinceros: seguir usando la fregona tradicional puede resultar incómodo, poco práctico y hasta cansado.

Escurrir con fuerza, acabar con las manos mojadas, calcular a ojo la cantidad de agua o intentar llegar debajo del sofá sin dejarte la espalda son pequeñas molestias que repetimos una y otra vez. Y justo ahí es donde entran los nuevos sistemas de limpieza que reducen el esfuerzo manual, pensados para hacer esta tarea mucho más sencilla y eficiente. Uno de los que más está dando que hablar es el sistema 2 en 1 Vileda Turbo, diseñado para dejar atrás la fregona clásica y ofrecer una forma más cómoda de limpiar. La idea es tardar menos y conseguir un suelo más limpio sin complicarte ni terminar agotado después de cada pasada.

Así funciona el sistema Vileda Turbo y su fregona con pedal

Vileda Turbo Smart

Si estás pensando en renovar la forma en la que limpias en casa, el sistema Vileda Turbo es una de esas opciones que merece la pena conocer. Su principal diferencia frente a una fregona convencional está en el sistema de escurrido, aquí no necesitas usar las manos para nada.

La protagonista es la fregona con pedal, un sistema pensado para simplificar el proceso y hacer que limpiar resulte mucho más cómodo. Dentro de esta gama, el sistema Turbo Smart destaca especialmente porque está diseñado para el uso diario y se adapta muy bien al ritmo de cualquier hogar. El funcionamiento es sencillo. El cubo Vileda con pedal incorpora un mecanismo de centrifugado que se activa con el pie. Así puedes decidir cuánta humedad quieres dejar en la mopa sin tener que agacharte ni hacer fuerza. Cuanto más pulses el pedal, más seca quedará. Algo especialmente útil si tienes parquet, suelos laminados o superficies delicadas donde el exceso de agua puede ser un problema.

Otro detalle importante está en el cabezal. La combinación de microfibra y poliamida ayuda a atrapar mucho mejor la suciedad y permite eliminar más del 99% de virus y bacterias incluso usando solo agua. Además, el diseño triangular y el sistema de giro convierten esta fregonagiratoria en una opción muy práctica para limpiar esquinas, bordes o zonas complicadas.

Beneficios de la fregona Vileda Turbo Smart en casa

Vileda Turbo Smart

Menos cansancio gracias al sistema de fregona con pedal , que evita escurrir manualmente.

, que evita escurrir manualmente. Mayor control de la humedad gracias al cubo Vileda con pedal .

. La microfibra y la poliamida ayudan a retirar mejor la suciedad y mejorar la higiene del suelo.

El sistema Vileda Turbo funciona bien en diferentes superficies, desde baldosas hasta parquet o laminado.

funciona bien en diferentes superficies, desde baldosas hasta parquet o laminado. Los recambios pueden lavarse en la lavadora, algo mucho más práctico e higiénico.

El cabezal triangular y la rotación 360º permiten llegar fácilmente a cualquier rincón.

Precio y promociones del sistema Vileda Turbo Smart

Vileda Turbo Smart

Ahora mismo, dar el salto al sistema Vileda Turbo es todavía más interesante porque el sistema de fregado Turbo Smart tiene descuento en la tienda online de Vileda. Su precio actual es de 24,99 euros, frente a los 31,49 euros habituales.

Y además hay una promoción extra bastante interesante. Al comprar tu fregona giratoria, puedes solicitar un reembolso de 5 euros mediante cashback. Es decir, después de hacer la compra, la marca te devuelve ese importe directamente por transferencia bancaria o Bizum.

Preguntas frecuentes sobre Vileda Turbo

Vileda Turbo Smart

Antes de cambiar a un nuevo sistema de limpieza es normal tener algunas preguntas. Estas son algunas de las más frecuentes sobre el sistema Vileda Turbo.

¿En qué se diferencia una fregona con pedal de una tradicional?

La diferencia principal está en la comodidad. Con una fregona convencional necesitas hacer fuerza manualmente para escurrirla, mientras que con una fregona con pedal Vileda Turbo el escurrido se realiza con el pie, de forma mucho más cómoda y controlada.

¿Sirve para todo tipo de suelos?

Sí. El sistema está pensado para adaptarse a distintos materiales y superficies, como baldosas, madera, parquet o laminados. Además, el control de humedad ayuda especialmente en suelos delicados.

¿Es más higiénico el sistema Vileda Turbo que la fregona tradicional?

La combinación de microfibra y poliamida del sistema Vileda Turbo mejora mucho la recogida de suciedad y permite eliminar más del 99% de bacterias y virus usando solo agua.

¿Qué recambios son compatibles con el equipo Turbo Smart?

Recambio Turbo Classic : confeccionado exclusivamente con microfibras de gran capacidad de absorción, lo que lo convierte en una opción ideal para mantener los suelos limpios y secos.

: confeccionado exclusivamente con microfibras de gran capacidad de absorción, lo que lo convierte en una opción ideal para mantener los suelos limpios y secos. Recambio Turbo 2 en 1 : combina microfibra absorbente con fibras rojas de poliamida, una mezcla que mejora la recogida de polvo y suciedad.

: combina microfibra absorbente con fibras rojas de poliamida, una mezcla que mejora la recogida de polvo y suciedad. Recambio Turbo 3 en 1 : este modelo integra microfibras y poliamida para aumentar su eficacia frente a la suciedad más resistente.

: este modelo integra microfibras y poliamida para aumentar su eficacia frente a la suciedad más resistente. Recambio Turbo Scrub: equipado con un cepillo integrado, este recambio está especialmente indicado para eliminar restos difíciles y suciedad incrustada.

¿El cubo Vileda con pedal necesita mantenimiento?

No especialmente. Basta con vaciarlo después de cada uso, aclararlo y dejarlo secar correctamente para mantenerlo en buen estado y evitar olores o residuos.

La fregona con pedal Vileda Turbo marca la diferencia. Menos esfuerzo, más comodidad y mejores resultados para mantener la casa impecable. Y si además puedes aprovechar el descuento actual y recupera 5 euros en cashback, el cambio resulta todavía más apetecible.

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