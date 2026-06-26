¿Por qué Iberdrola es la compañía eléctrica más recomendada en España?

Iberdrola es una compañía de luz con precios competitivos, tarifas que se adaptan a distintos perfiles y un ecosistema completo para el hogar.

¿Sabes qué deberías tener en cuenta en pleno 2026 para elegir la mejor empresa de luz? Evidentemente, el precio es lo que nos 'engancha' o nos echa para atrás, pero el mercado actual es más complejo que el de hace unos años. Así que debemos tener en cuenta otras opciones: tarifas reguladas, ofertas del mercado libre, autoconsumo, movilidad eléctrica, herramientas digitales…

Y los consumidores, más informados que nunca, también valoran una tarifa que sea previsible y que no dependa tanto de los conflictos internacionales. Por eso, si tenemos en cuenta las necesidades actuales de los usuarios, Iberdrola es una compañía de luz recomendada con precios competitivos, fuerte liderazgo en energías renovables, la mejor tarifa para coche eléctrico y una amplia oferta de servicios energéticos. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!

Precios competitivos: lo que más valoran los usuarios

El precio es uno de los primeros factores a la hora de elegir tarifa de luz. Sin embargo, si alguna vez has utilizado un comparador, sabes que no es del todo sencillo, porque cada empresa tiene sus propios planes de electricidad y condiciones. Así que es necesario analizar bien cada plan, lo que incluye y lo que deja fuera.

Uno de los productos más destacados de Iberdrola es el Plan Online 3 Periodos, una tarifa para los consumidores que pueden adaptar una parte de su consumo a las horas más baratas del día (horas valle).

De hecho, este plan está entre las opciones más competitivas de las grandes comercializadoras, según el comparador oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sobre todo en perfiles de consumo que pueden aprovechar esas franjas más económicas y optimizar el consumo en horario nocturno y durante los fines de semana.

Una tarifa de luz estable y sin sorpresas

Iberdrola

Lo que también preocupa a los consumidores es no poder prever cuánto van a pagar cada mes por la electricidad. Es más, en los últimos años hemos sufrido fuertes subidas en el mercado que han llevado a las familias a buscar tarifas más estables en el mercado libre, en lugar de modalidades indexadas o vinculadas a la evolución del mercado mayorista.

¿Y cuál es la diferencia? En ciertas compañías, el precio de la electricidad varía de forma constante, pero si tienes una tarifa de luz estable sin sorpresas, podrás conocer mejor el coste de la energía que tienes contratada y ajustar tu presupuesto.

Iberdrola ha sabido adaptarse a esta necesidad con planes para distintos perfiles de consumo. Por ejemplo, los usuarios que buscan un precio fijo durante todo el día o los que pueden aprovechar las horas valle para ahorrar.

Liderazgo en energías renovables

La sostenibilidad cada vez tiene más peso en nuestra vida y sí, también hay familias que buscan la mejor compañía de luz sostenible y lo incorporan como un criterio de decisión.

En este sentido, Iberdrola no tiene rival: más del 90% de su producción en España está libre de emisiones y cuenta con energía certificada mediante Garantías de Origen. Además, su fuerte apuesta por las energías renovables está reconocida en algunos de los índices internacionales de sostenibilidad más importantes.

Iberdrola forma parte del Dow Jones Sustainability Index desde hace 25 años y figura entre las compañías mejor posicionadas en rankings globales como Clean200, que identifica a las empresas cotizadas con mayor contribución a la economía sostenible. A cierre del primer trimestre de 2026, el grupo superaba los 46.000 MW renovables operativos en todo el mundo, por lo que es uno de los principales actores mundiales en la transición energética.

Un ecosistema completo para tu hogar

Iberdrola 02.jpg

Otra razón que sitúa a Iberdrola como la mejor empresa de luz es su capacidad para adaptarse a los hábitos de consumo actuales, porque la energía ya no se refiere únicamente al suministro eléctrico. Además de tarifas de luz y gas, la compañía tiene un amplio sistema energético:

Autoconsumo fotovoltaico.

Movilidad eléctrica.

Eficiencia energética.

Comunidades solares.

Por ejemplo, si estás valorando instalar paneles solares en casa, podrás acceder a distintas modalidades de autoconsumo solar de Iberdrola, con proyectos llave en mano, compensación de excedentes y herramientas para controlar la producción de energía desde el móvil.

Y a esto tenemos que sumar una de las mayores redes de recarga pública para vehículos eléctricos en España, con más de 11.000 puntos operativos por todo el país. Además, si cargas tu vehículo en casa, también tienen la mejor tarifa para coche eléctrico, con horarios adaptados a la recarga nocturna y una buena infraestructura de carga.

Liderazgo digital con una app que marca la diferencia

Podemos abrir una cuenta bancaria con el móvil, comprar, hacer videollamadas con personas en la otra punta del mundo, ¿y no controlar el consumo de energía en casa? Iberdrola es consciente de lo importante que es esa experiencia digital y, según el ranking elaborado por Clevergy en 2026, tienen la aplicación energética mejor valorada de España, con 73 puntos sobre 100 y por delante de otras compañías del sector.

El estudio se basa en la facilidad de uso, las herramientas de ahorro, las funciones para controlar el consumo y la capacidad de autogestión, entre otras cuestiones. A través de la app, los consumidores pueden acceder en todo momento al consumo en tiempo real, descargar facturas, recibir alertas o consejos para mejorar la eficiencia energética.

Confianza, reputación y atención al cliente

Iberdrola

¿Cómo saber si es la compañía eléctrica más fiable? Para empezar, Iberdrola está entre las cinco empresas con mejor reputación de España, según Merco. Además, acumula 125 años de historia y es una de las compañías energéticas más importantes de Europa.

A esto se le suma una amplia red de atención presencial repartida por todo el territorio nacional y también digital. Y es lo que aplauden los consumidores, pues Iberdrola tiene una valoración de 4,3 / 5 estrellas en Trustpilot, basada en más de 17.000 reviews de usuarios.

Otras ventajas para los clientes de Iberdrola

La compañía también ha puesto en marcha otro tipo de iniciativas para fidelizar a sus clientes. El programa Mi Iberdrola es una de ellas, pues permite acumular saldo para utilizarlo después en forma de descuento en las facturas, participar en sorteos y acceder a ofertas en otros productos o servicios.

Lógicamente, no es lo más importante a la hora de elegir una compañía de luz recomendada, pero sí que aporta valor y es un plus si quieres que tu compañía eléctrica te acompañe de otra manera en tu vida.

Entonces, ¿podemos decir que es la mejor empresa de luz? Si tenemos en cuenta el precio, las energías renovables, la digitalización o la variedad de servicios energéticos, entre otros aspectos, reúnen todo lo que le pediríamos a una buena compañía eléctrica. Y, desde luego, sí que es la empresa que mejor entiende las necesidades actuales y futuras de los hogares españoles.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.