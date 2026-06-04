El secreto de belleza para decir sí a todos los planes de estas vacaciones: hazte con tus favoritos al mejor precio

¿Eres de las que prefiere no hacer planes y ver qué surge cuando aprieta el calor? Organizar el viaje con meses de antelación tiene su punto, pero la verdad es que las mejores anécdotas nacen de las locuras de última hora. Decir que sí a un viaje improvisado solo porque sientesFOMO y no quieres que tus amigas te lo cuenten luego es lo más normal en unas vacaciones. Eso sí, sumarse a cualquier bombazo de plan tiene letra pequeña:, te va a faltar tiempo para preparar la maleta y olvidarte de pasar horas frente al espejo arreglándote.

Por eso, cuando los días se vuelven caóticos, la solución es apostar por la versatilidad: productos todoterreno que te den un aspecto radiante y saludable en un abrir y cerrar de ojos. No importa si tu destino es una cala escondida, un festival de música, las fiestas del pueblo de siempre, un reservado exclusivo o una escapada a una isla paradisíaca. Para sobrevivir con éxito a este ritmo caribeño, te va a venir de perlas la promoción de3x2 en maquillaje y cuidado facial en la que participan marcas clave como MaybellineNewYork, NYXProfessionalMakeup, Essie y el Agua Micelar deGarnier. Apunta bien la fecha en el calendario, estará activa en tu perfumería de confianza del 1 al 15 de junio.

El 3x2 para renovar tu neceser de verano (y estar lista para todos los planes)

FOMO Summer Looks

Conciertos en directo, verbenas, tardes eternas de piscina, minivacaciones en una casa rural o tardes de terraza que acaban a las tantas de la madrugada... Con tantas opciones sobre la mesa, es completamente normal que te invada el FOMO. El mismo subidón nos da a nosotras al ver la nueva promo de 3x2 de Maybelline, NYX, Essie y Agua Micelar deGarnier. Es la oportunidad perfecta para descubrir tesoros que aún no has probado y que cambiarán por completo tu rutina de belleza, o simplemente para comprar repuestos de tus favoritos.

Cuando suben las temperaturas, la forma de maquillarse cambia. Dejamos a un lado las texturas pesadas y buscamos alternativas ligeras que potencien la luz natural bajo el sol. En tu neceser de esta temporada son obligatorios el glow de MNY y NYX, el toque divertido de color de Essie y la caricia refrescante del agua Micelar de Garnier para dejar la piel impecable antes de irte a dormir.

Aprovecha este 3x2 si quieres dar un giro a tus esenciales de tocador, si te pica la curiosidad por probar ese producto que no para de salirte en vídeos de redes o si quieres organizar una tarde de compras compartidas. Recuerda que la oferta vuela y estará disponible en tu perfumería de confianza solo hasta el 15 de junio. ¡No lo dejes para el último día!

Sunkissed Girl: el look más viral en redes sociales para el verano

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Seguro que recuerdas cómo las pantallas se inundaron de rostros con el efecto maquillaje 'sunkissed' (ese aspecto tan favorecedor de haber pasado el día bajo el sol), y este año la tendencia sigue siendo la reina indiscutible. La clave de este estilo es conseguir una piel de aspecto jugoso, llena de vitalidad, utilizando paletas cálidas que van desde los bronces hasta los tonos melocotón, sin olvidar un toque estratégico de rubor en las zonas donde el sol incide de forma natural, como las mejillas y el puente de la nariz.

Este acabado funciona de maravilla en cualquier ocasión y tiene una ventaja enorme: se recrea en cinco minutos. El secreto está en trabajar la piel con ligereza para que respire, aportando luz pero sin sobrecargarla. Aquí tienes los tres pilares para sumarte al movimiento look Sunkissed Girl:

Aplica el borrador corrector Instant Age de Maybelline . Se trata de camuflar pequeñas imperfecciones, corregir la zona de la ojera o crear puntos estratégicos de luz. Si pones una pizca en el lagrimal, en la parte alta de los pómulos y en el tabique de la nariz.

. Se trata de camuflar pequeñas imperfecciones, corregir la zona de la ojera o crear puntos estratégicos de luz. Si pones una pizca en el lagrimal, en la parte alta de los pómulos y en el tabique de la nariz. Para los labios, el protagonista es el Lifter Gel de Maybelline , que aporta hidratación y un acabado brillante tipo efecto vidrio sin sensación pegajosa.

, que aporta hidratación y un acabado brillante tipo efecto vidrio sin sensación pegajosa. Para un extra de glow corporal, apuesta por los Body Oils de NYX Professional Makeup , que dejan la piel luminosa, hidratada y con un acabado radiante perfecto para el verano.

Sunset Baddie: el mejor maquillaje para las noches de verano

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Si el estilo anterior es ideal para lucir durante el día, la tendencia Sunset Baddie toma el relevo cuando cae la noche. Comparten la misma base luminosa y veraniega, pero aquí subimos la intensidad dando todo el protagonismo a la mirada y utilizando tonos que evocan los colores de un atardecer espectacular.

Este estilo es el rey de las cenas en terrazas, los conciertos nocturnos o esos planes improvisados que empiezan a media tarde y sabes perfectamente cuándo empiezan pero no cuándo acaban.

Si todavía no forma parte de tu colección, la máscara de pestañas Lash Sensational Sky High Waterproof de Maybelline tiene que ser tuya ya. Es uno de los fenómenos más comentados en internet porque alarga las pestañas de una manera increíble, aporta volumen y resiste el sudor y el agua gracias a su fórmula a prueba de todo.

tiene que ser tuya ya. Es uno de los fenómenos más comentados en internet porque alarga las pestañas de una manera increíble, aporta volumen y resiste el sudor y el agua gracias a su fórmula a prueba de todo. Para lograr ese tono cálido tan característico de los últimos rayos de sol, los nuevos Buttermelt Blush y Buttermelt Bronzer de NYX Professional Makeup son una delicia. Su textura es ultra suave, se funde con la piel como si fuera mantequilla y deja un acabado difuminado precioso. Aplica los tonos tierra y coral en sienes y pómulos para crear una calidez magnética.

y son una delicia. Su textura es ultra suave, se funde con la piel como si fuera mantequilla y deja un acabado difuminado precioso. Aplica los tonos tierra y coral en sienes y pómulos para crear una calidez magnética. Cuando regreses a casa, recurre al Agua Micelar Bifásica de Garnier. Su fórmula combina micelas y aceite, lo que permite disolver incluso los productos resistentes al agua de forma rápida y suave, cuidando tu piel antes de irte a la cama.

El tip definitivo para sobrevivir al verano: ¡tus uñas!

¿Hay algo más molesto que romperse una uña justo cuando estás cerrando la puerta para salir de fiesta? En esta época del año los imprevistos están a la orden del día, por lo que contar con un salvavidas en el neceser te cambiará la vida. Nuestro consejo de expertas es que aproveches el 3x2 en tu perfumería de confianza para hacerte con el Break Fix de Essie. Funciona como un auténtico parche líquido que soluciona las roturas en tan solo tres minutos, salvando tu manicura en tiempo récord.

Una vez solucionado el drama, toca divertirse con el color. En los meses de calor apetecen tonos alegres y llenos de energía: desde el clásico rojo y el coral vibrante hasta apuestas más veraniegas como el azul cielo, el rosa pastel o el amarillo suave. Como Essie cuenta con una variedad de más de 100 tonos diferentes, el verdadero reto va a ser elegir solo tres.

¿Lista para exprimir al máximo cada momento de las vacaciones? Vencer al miedo a perderse las cosas consiste en tener a mano las herramientas adecuadas para improvisar un aspecto espectacular en lo que tardas en elegir qué ponerte. No dejes pasar la promoción 3x2 en Maybelline, NYX, Essie y Agua Micelar de Garnier disponible hasta el 15 de junio en tu perfumería de confianza. ¡Que empiecen las aventuras del verano!

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