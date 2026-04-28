Clinique tiene el truco perfecto para tu make-up de verano: un toque de color en las mejillas en segundos

La piel no nos pide lo mismo en invierno que en verano. Si en primavera te apetece vestir con más colores y cambiar tu base de maquillaje por fórmulas más ligeras, también necesitas en tu neceser el bálsamo para las mejillas Chubby Stick de Clinique, disponible en 6 tonos distintos y rebajado en Druni a menos de 20€.

Es un stick con lo mejor del colorete de toda la vida en una textura mucho más cremosa, natural y que puedes aplicar y difuminar con la yema de los dedos. Y nos encanta porque basta con un toque de color en los pómulos, máscara de pestañas y los labios hidratados para tener un efecto buena cara al instante.

Beneficios de este bálsamo para las mejillas de Clinique

Textura cremosa que se funde con la piel y deja un acabado más ligero que los coloretes en polvo.

Intensidad modulable para conseguir un rubor discreto o añadir más capas.

Fórmula libre de aceites que no es pesada ni pegajosa para pieles mixtas, grasas o días de mucho calor.

El formato en barra permite difuminarlo directamente con los dedos.

Así es el bálsamo para las mejillas perfecto para el verano

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Lo que más nos gusta del bálsamo para las mejillas Chubby Stick de Clinique es que consigue fundirse tanto con la piel que parece un rubor completamente natural. Por tanto, el resultado favorece muchísimo, es más luminoso y lo puedes aplicar estés donde estés con la yema de los dedos.

Además, el acabado luminoso sienta de maravilla cuando empezamos a estar morenas y hemos cogido ya algo de color. Y como es 100% modulable y está disponible en distintos tonos, es superfácil encontrar el que más te favorezca.

¿Qué tono te favorece más en las mejillas?

Si alguna vez has probado el colorete y has pensado que no era para ti, quizá es porque no habías acertado con el tono.

Si tienes la piel clara, sientan muy bien los rosas suaves y los tonos frambuesa. Le dan frescura al rostro y no 'endurecen' las facciones.

En pieles medias o con un subtono cálido, quedan muy bien los tonos coral, melocotón o rosados tostados. Imitan muy bien el efecto del sol sobre la piel.

Si tienes la piel morena o un tono más oscuro, busca tonos ciruela, teja suave o rojos más intensos.

El toque final lo darás tú misma al aplicar este bálsamo para las mejillas de Clinique con la yema de los dedos, pues podrás modular fácilmente el acabado según si buscas un rubor natural o no le tienes miedo al blush. ¡Y todo por menos de 20€ en Druni!

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