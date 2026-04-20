La movilidad sostenible sí es para ti: PcComponentes rebaja a mitad de precio este patinete eléctrico homologado por la DGT

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¿Coges el coche a diario para hacer desplazamientos que perfectamente podrías hacer caminando? Si es así, una de las opciones de moda en las ciudades son los patineteseléctricos, que vienen muy bien para usuarios que recorren a diario distancias cortas. Normalmente, lejanas para ir andando y muy cortas para mover el coche.

De hecho, los patineteseléctricos están mucho más controlados y regulados que hace unos años, así que la movilidad sostenible sigue siendo interesante. Sobre todo, si tienes un coche antiguo que no te permite circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de tu ciudad. En ese caso, PcComponentes acaba de rebajar al 50% el patinete eléctrico Acer Series 5 Advance solo esta semana. ¡Se queda en menos de 350€! Por supuesto, está homologado por la DGT.

Puntos a favor de este patinete eléctrico Acer

Hasta 60 kilómetros de autonomía, suficiente para los desplazamientos diarios.

Motor de 500 W con potencia máxima de 833 W para subir cuestas de hasta un 22% de pendiente.

Sistema de plegado rápido que te lo pone fácil para guardarlo en cualquier lugar.

Se adapta muy bien a cualquier trayecto gracias a sus 4 modos de velocidad.

El patinete eléctrico con el que te vas a olvidar del coche en la ciudad

Patinete eléctrico Acer Series 5 Advance

Si quieres poner tu granito de arena a la movilidad sostenible, ahorrar en combustible (que no está precisamente barato) y circular más tranquilo por la ciudad, el patinete eléctrico Acer Series 5 Advance es para ti. Equilibra muy bien la autonomía, la potencia y la comodidad, con una autonomía de hasta 60 kilómetros. La carga completa tarda unas 6 horas, así que se puede cargar perfectamente por la noche.

También es un patinete muy completo en el uso diario, pues tiene ruedas de 10 pulgadas que absorben bien las irregularidades del asfalto. Además, la suspensión trasera hace que los trayectos resulten bastante más cómodos, sobre todo en calles con baches. Y también es un patineteconectado, pues puedes consultar cualquier información gracias al Bluetooth y a la app de Acer.

Las nuevas normas de la DGT para patinetes eléctricos en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha endurecido las restricciones para los patinetes eléctricos en los últimos meses con el fin de mejorar la convivencia con otros usuarios de la vía. Desde el año 2024, todos los patineteseléctricos deben estar homologados por la DGT y tener un certificado de circulación. Este 2026 se introduce una novedad, y es que también deben estar inscritos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT.

Además, al ser un vehículo más que circula por la vía pública, desde el pasado mes de enero también están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Las multas por circular sin seguro pueden alcanzar los 800 euros.

El patinete eléctrico de Acer que hemos fichado cumple, por supuesto, con todas las normas actuales y está homologado por la DGT para poder circular. Aprovecha ahora el descuento y llévatelo por menos de 350€.

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