Regalazo para el Día de la Madre: así es el estuche de Yves Saint Laurent rebajado para una mirada iluminada

La zona del contorno de ojos es la que más rápido delata el cansancio, el estrés, las preocupaciones o el paso del tiempo, y lo suele hacer con ojeras, pequeñas marcas o sombras, falta de luminosidad, líneas de expresión, arruguitas… Por eso es tan importante cuidarla y saber maquillarla bien, porque hará que luzcas una mirada mucho más joven, despierta y luminosa.

Esto es lo que nos ha inspirado y lo que te va a echar una mano a la hora de elegir el regalo para el Día de la Madre de este año, porque hemos fichado el estuche Touche Éclat de Yves Saint Laurent rebajado un 47% en Druni. Incluye un iluminador líquido y una minimáscara de pestañas para despertar la mirada, y es el regalo perfecto para mamá. ¡Ahora por menos de 25€!

Razones para elegirlo como regalo este Día de la Madre

Incluye el icónico Touche Éclat en el tono 02 para iluminar y mejorar el aspecto del contorno de ojos desde la primera aplicación.

Fórmula ligera que se funde con la piel sin marcar líneas.

Efecto buena cara de inmediato.

La minimáscara de pestañas incluida define la mirada y completa el look.

Una mirada más descansada y luminosa en segundos

Touche Éclat de Yves Saint Lauren

El estuche Touche Éclat de Yves Saint Laurent es capaz de transformar una mirada en pocos minutos. Para empezar, el corrector iluminador en formato líquido disimula ojeras, le da un aspecto más fresco y natural a la piel y, además, funciona muy bien para iluminar zonas concretas del rostro. Tiene una textura muy fluida que puedes aplicar incluso con los dedos.

La minimáscara de pestañas, por su parte, es una de las mejores de Yves Saint Laurent, porque define las pestañas, abre la mirada y termina de dar ese efecto 'buena cara' sin necesidad de utilizar otros productos. Y su formato compacto es ideal para llevar siempre en el bolso.

Cómo aplicar los productos del estuche de Yves Saint Laurent

Para sacarle el máximo partido a este estuche de Yves Saint Laurent y que sea el regalazo perfecto para mamá, estos son los pasos a seguir:

Iluminador : aplícalo en puntos concretos. Por ejemplo, debajo de los ojos, dibujando una línea muy fina, o a pequeños toques, en el arco de la ceja, el lagrimal, los pómulos o el puente de la nariz. Y recuerda: menos es más.

: aplícalo en puntos concretos. Por ejemplo, debajo de los ojos, dibujando una línea muy fina, o a pequeños toques, en el arco de la ceja, el lagrimal, los pómulos o el puente de la nariz. Y recuerda: menos es más. Máscara de pestañas: aplícala de raíz a puntas. Una o dos capas son suficientes para definir las pestañas sin apelmazar.

Este estuche de Yves Saint Laurentrebajado es uno de los mejores regalos para el Día de la Madre, porque lucirá una mirada más joven, abierta y descansada con un pequeño cambio de hábitos. ¡Ahora por menos de 25€!

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