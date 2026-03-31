¿Te cuesta encontrar un alimento que le guste a tu gato? La clave está en sus orígenes

Los gatos conservan su naturaleza salvaje, por esa razón necesita una dieta acorde a ello: equilibrada, natural, que respete su origen y sea atractiva para ellos.

Puede que te haya pasado alguna vez: compras un pienso que parece de calidad, pero tu gato ni siquiera lo prueba. Sin embargo, cualquier snack desaparece en segundos. No te preocupes... hay muchas personas en la misma situación que tú. No es que tu pequeño felino sea raro y esta situación, pura casualidad. Lo cierto es que los gatos descienden de especies que habitaban zonas áridas de África y Oriente Próximo, donde sobrevivían como cazadores solitarios, con poca agua y obteniendo todos los nutrientes de sus presas.

A diferencia de lo que ocurre con los perros, cuya evolución ha estado muy ligada al ser humano, la domesticación del gato es relativamente reciente. Y por ello, todavía no hemos modificado tanto su forma de alimentarse. Aun así, hoy en día existen opciones de alimentación natural pensadas para ellos, como las de Natura Diet, que tras años de estudio ha desarrollado recetas que encajan con su instinto sin descuidar el equilibrio nutricional.

Por esto cuesta encontrar un alimento que atraiga a tu gato

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Hoy en día, los gatos viven bajo techo y los consideramos animales domésticos, como los perros. Pero aunque los veamos como a un miembro más de nuestras familias, no dejan de ser animales carnívoros estrictos con un instinto cazador muy marcado. Su organismo no está hecho para adaptarse fácilmente a cambios ni a dietas muy distintas. En cambio, los perros sí han desarrollado mayor flexibilidad alimentaria.

El gato mantiene un sistema digestivo, un metabolismo e incluso una percepción del alimento muy conectados con su pasado salvaje. Por eso, factores como el olor, la textura o la forma de la comida son muy importantes. La alimentación natural tiene en cuenta precisamente estos aspectos, adaptándose mejor a su fisiología; los gatos necesitan una dieta sensorial.

¿Cómo ha de ser un alimento natural para gatos?

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Los gatos ya no necesitan cazar, al menos no como antes. Ahora están más adaptados a vivir en casas, en interiores, y más allá de perseguir a algún insecto, todo lo que hacen es cazar ratones de juguete. Ahora bien, siguen siendo exigentes con la alimentación y siguen esperando una dieta acorde a su instinto. Por eso, el mejor alimento no es el que más nos llama la atención a nosotros, sino el que mejor encaja con su biología. Algunos puntos clave son:

Ingredientes naturales y fáciles de identificar

Alta digestibilidad

Fórmulas acordes a su naturaleza carnívora

Valor nutricional sin añadidos innecesarios

Propuestas como Natura Diet se basan en recetas adaptadas biológicamente, con ingredientes seleccionados y sin aditivos artificiales.

Pruebas reales de palatabilidad: los gatos tienen decisión propia

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Hay una regla fundamental si quieres cuidar la alimentación de tu gato: da igual lo completo que sea un alimento si no le resulta apetecible. La palatabilidad es esencial. Esa es la razón por la que existen productos nutricionalmente correctos que, sin embargo, no les atraen.

En este sentido, Natura Diet ha trabajado en texturas crujientes y sabores intensos que estimulan al animal. Y los resultados hablan por sí solos: en pruebas internas, un 60% de los gatos prefirieron su comida frente a otras opciones. Además, la marca ha sido reconocida con el Trofeo del Hogar Top Mascotas 2026, poniendo en valor su enfoque centrado en el bienestar animal. Concretamente, Núria Riera, Brand Manager de Natura Diet, ha dicho lo siguiente: "Esto demuestra que lo que realmente importa, el bienestar y la satisfacción de los animales, está en el centro de nuestro trabajo".

¿Influye la alimentación natural en el bienestar emocional de los felinos?

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Cada vez somos más conscientes de cómo influye la alimentación en el bienestar de los gatos. Esto es especialmente importante en los gatos que viven exclusivamente en interiores, ya que pueden sufrir estrés por cambios en su entorno o falta de estímulos.

Este estrés puede manifestarse en conductas como pérdida de apetito o aislamiento. Por eso, algunas fórmulas ya incluyen ingredientes funcionales como la menta gatera o la valeriana, que ayudan a generar una respuesta positiva y actúan a nivel emocional en nuestros gatos.

En el caso de Natura Diet, estos componentes forman parte de sus recetas, contribuyendo a que el momento de la comida también tenga un efecto calmante y beneficioso a nivel emocional.

Si alguna vez has pensado que tu gato es demasiado exigente con la comida, quizá la explicación sea otra. Aunque viva contigo, sigue guiándose por un instinto ancestral que define cómo debería alimentarse. Así pues, lo más recomendable es ofrecerle una dieta natural que respete su origen, su comportamiento y sus necesidades reales. Natura Diet le da justo lo que necesita.

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