Lo mismo fabrican un ordenador que un patinete eléctrico: Acer ya pisa fuerte en la movilidad urbana con este VMP en oferta

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La movilidad urbana ha cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo tras la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Los vehículos más contaminantes se quedan fuera de las grandes ciudades, que cada vez están más saturadas por el brutal aumento del parque móvil. Así que no nos sorprende que tantos usuarios opten por los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

Llevan ya varios años con nosotros, aunque ahora la DGT se ha puesto seria y los ha regulado para facilitar la convivencia con otros usuarios de la vía. Desde este 2026 es obligatorio que estén inscritos en un registro de la DGT y necesitan seguro para circular. Si su uso encaja contigo, tienes que fichar el patinete eléctrico Acer ES Series 5 Advance, homologado por la DGT y ahora rebajado a mitad de precio en PcComponentes. ¡Solo por tiempo limitado!

Razones para moverte a diario con este patinete eléctrico Acer

Autonomía de hasta 60 km que cubre varios días de trayectos.

Motor de 500 W con picos de 833 W para subir cuestas fácilmente.

Velocidad máxima de 25 km/h que cumple con la normativa de la DGT.

Sistema de freno doble con disco delantero y e-ABS trasero para mayor seguridad en la frenada.

El patinete eléctrico con el que podrás dejar el coche en casa

Patinete eléctrico Acer ES Series 5 Advance

Este patinete eléctrico Acer ES Series 5 Advance está homologado por la DGT, que es el principal requisito en el que deberías fijarte a la hora de comprar un VMP. Solo pesa 18,5 kg, tiene un sistema de plegado y es relativamente fácil de transportar o de guardar en casa. A nivel técnico, alcanza una velocidad máxima de 25 km/h (regulada por ley) y una potencia suficiente para subir cuestas.

Además, sus 60 kilómetros de autonomía son más que suficientes para cubrir los desplazamientos diarios y no tener que cargar el patinete todos los días. Incluye también una app para controlar la batería restante, bloquear el patinete o comprobar el historial de trayectos.

Las normas que debes conocer para circular con un patinete eléctrico en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado la normativa de los patinetes eléctricos ante el aumento de VMP que se ha producido en los últimos años. Desde finales de enero, es obligatorio que todos los patinetes estén inscritos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT. Y para eso, previamente deben estar homologados por Tráfico y cumplir ciertas características técnicas.

También deben contar con un certificado de circulación, que los nuevos VMP ya incluyen de serie. Y lo que quizá no sabes es que desde este 2026 también es obligatorio que todos los patinetes eléctricos tengan seguro en vigor, igual que cualquier otro vehículo. No cumplir con la norma implica multas de hasta 800 euros, en algunos casos.

Es un patinete eléctrico apto para todo tipo de perfiles, homologado por la DGT y ahora rebajado a menos de 350€ solo por tiempo limitado en PcComponentes. ¡Pásate a la movilidad urbana!

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