Guía para tener internet en Suiza: la mejor eSIM para viajar a Suiza sin roaming ni Wi-Fi público

Suiza no forma parte de la UE, así que el roaming internacional es carísimo. Prueba ahora la eSIM para viajar a Suiza de Saily con un 10% de descuento.

¿Estás planeando un viaje a Suiza? Para perderte por las calles de Zúrich, recorrer Ginebra y pasear junto al lago Leman, visitar sus pueblos alpinos o subirte en uno de los muchos trenes panorámicos que tiene el país. El problema es que un gesto tan sencillo como abrir Google Maps para ubicarte o reservar un restaurante te puede salir muy caro si no piensas en cuál es la mejor opción de internet en Suiza para turistas.

Suiza no pertenece a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, así que olvídate de tener roaming gratis. Por eso, los turistas consideran que lo más cómodo es comprar una eSIM para Suiza, como la de Saily, con planes de datos a partir de 3,46€ al día. Además, con el cupón descuento exclusivo ELESPANOL10 te puedes ahorrar un 10% en la mejor eSIM para viajar a Suiza. ¡Toma nota!

Cómo tener internet en Suiza

eSim Saily Suiza

El roaming internacional suele ser gratis con nuestro operador español en los países europeos, pero Suiza no forma parte de la UE ni del EEE, y los operadores lo ubican en la 'zona 2' (países fuera de la UE). Así que tendrás que pagar por los datos móviles que consumas, con el riesgo de volver a casa con una factura desorbitada.

Otra alternativa es tirar de redes Wi-Fi públicas (hoteles, estaciones, cafeterías…), pero puede que no estén disponibles en todos los lugares. Y lo que es peor, no son seguras para consultar información personal o introducir datos sensibles.

También puedes optar por una SIM local de cualquier operador suizo, pero tendrás que buscar una tienda al llegar a tu destino para comprarla y cambiarla por tu SIM. O lo que es más cómodo, puedes viajar con una eSIM para Suiza. La puedes activar en casa antes de viajar, no necesitas cambiar la tarjeta SIM y tendrás internet en cuanto pongas un pie en Suiza a un precio asequible.

Saily: una de las mejores eSIM para viajar a Suiza

Una eSIM es una tarjeta SIM digital, con la diferencia de que no necesitas insertarla en tu móvil, como ocurre con las tarjetas físicas. El proceso es tan sencillo como comprar un plan de datos móviles para Suiza en Saily e instalar la eSIM con solo escanear un código QR antes de viajar desde la app (aunque no seas muy amigo de la tecnología). Al aterrizar en Suiza, tu móvil se conectará automáticamente a las redes locales.

La gran ventaja es que podrás mantener tu número habitual para llamadas y WhatsApp, porque la eSIM de Saily es solo para datos móviles. Es la mejor eSIM para viajar a Suiza porque tiene cobertura en todo el país, tanto en ciudades como Zúrich, Ginebra o Berna, pero también en zonas rurales y en trayectos de tren. Sin esperar, sin depender del Wi-Fi y, sobre todo, sin roaming en Suiza desde España.

Incluye funciones extra de seguridad, como bloqueo de anuncios, protección web y ubicación virtual.

Tienes soporte 24/7 en español por si te surge cualquier duda.

Navegas con seguridad, sin depender de un Wi-Fi abierto.

Planes y precios de Saily para tener datos móviles en Suiza

eSim Saily Suiza

Saily tiene planes de datos móviles en más de 200 destinos en todo el mundo, y Suiza es uno de ellos. Puedes optar por las tarjetas eSIM para Suiza, por un plan global si vas a viajar por varios países (desde 7,80€) o por uno regional para visitar varios países de Europa, incluido Suiza (desde 4,33€). En todos podrás aplicar el código ELESPANOL10 para ahorrarte un 10%.

DatosDuraciónPrecio

1 GB 7 días 3,46€ 3 GB 30 días 8,67€ 5 GB 30 días 12,14€ 10 GB 30 días 17,95€ 20 GB 30 días 28,88€ Datos ilimitados 15 días 38,25€

¿Cuántos datos necesitas para un viaje a Suiza?

La respuesta depende mucho del tipo de viaje y de cuánto internet preveas consumir. A modo orientativo:

1 GB : suele ser suficiente para un uso básico, como mapas y apps de mensajería.

: suele ser suficiente para un uso básico, como mapas y apps de mensajería. 3-5 GB : para un uso algo más intensivo, como consultar rutas, buscar restaurantes y redes sociales.

: para un uso algo más intensivo, como consultar rutas, buscar restaurantes y redes sociales. 10 GB: es suficiente para navegar con tranquilidad sin preocuparte del consumo. Para un uso mucho más intensivo, incluso si vas a teletrabajar en Suiza, lo ideal son 20 GB o datos ilimitados.

Cómo activar una eSIM para Suiza paso a paso

eSim Saily Suiza