El truco para olvidarte de dejar los platos en remojo: así actúa Fairy Spray

Con el Spray de Fairy podrás olvidarte de dejar tu vajilla en remojo, porque en cuestión de minutos despega incluso la grasa más incrustada.

A todos nos ha pasado alguna vez: terminar de comer o cenar y dejar los platos en el fregadero “para luego”. Con el tiempo, se acumulan sartenes con aceite, bandejas de airfryer llenas de grasa o cazuelas con restos de salsa. Y siempre aparece la misma recomendación: “déjalo en remojo un rato, así saldrá mejor”.

Este gesto está muy arraigado en muchos hogares españoles. Tanto quienes lavan a mano como quienes utilizan lavavajillas suelen recurrir al remojo como paso previo para ablandar la grasa. Sin embargo, esta costumbre empieza a cambiar gracias al Spray de Fairy y al mensaje de su última campaña: “Remojo pa’ ti, Fluss Fluss pa’ mí”.

La idea es simple: en lugar de dejar los platos horas en agua, basta con pulverizar un par de veces el spray y esperar unos minutos para que la grasa incrustada se disuelva.

Esto es lo que tu vajilla no puede contarte

Spray Fairy

Si los platos pudieran dar su opinión, probablemente te pedirían que no los dejaras toda la noche en el fregadero esperando que la suciedad desaparezca sola. No es necesario.

El remojo puede ayudar a reblandecer restos de comida difíciles, pero implica tener la vajilla ocupando el fregadero durante horas. Con el Spray de Fairy, ese mismo efecto se consigue en mucho menos tiempo.

En la campaña de la marca, la propia vajilla lo expresa de forma divertida: “Yo no soy de esos que quieren nadar, no me pongas a remojar. El agua estancada no me va a limpiar. Mejor Fluss Fluss, déjate de inventar”. La propuesta es clara: aplicar el spray, esperar unos minutos y acabar con la grasa incrustada sin complicaciones.

El prelavado: una rutina muy extendida

Spray Fairy

Si observamos los hábitos en casa, podríamos decir que existen tres perfiles: quienes ignoran el prelavado, quienes creen que dejar los platos en agua es la mejor solución y quienes ya han incorporado Fairy Spray a su rutina.

El producto está diseñado para eliminar grasa persistente en fuentes, bandejas, ollas o sartenes con solo un par de pulverizaciones. Dependiendo de cómo laves la vajilla, el proceso cambia ligeramente:

Para lavado a mano: aplica el spray sobre la grasa, deja que actúe unos minutos y friega como haces normalmente.

aplica el spray sobre la grasa, deja que actúe unos minutos y friega como haces normalmente. Para lavavajillas: pulveriza sobre los restos de comida antes de iniciar el ciclo, con la vajilla dentro o fuera, introduce la cápsula Fairy y pon el programa. Así puedes olvidarte del remojo previo, de los malos olores y del típico aclarado manual antes de meter los platos.

pulveriza sobre los restos de comida antes de iniciar el ciclo, con la vajilla dentro o fuera, introduce la cápsula Fairy y pon el programa. Así puedes olvidarte del remojo previo, de los malos olores y del típico aclarado manual antes de meter los platos. El spray también resulta útil para limpiar otras superficies de la cocina: la encimera, la vitrocerámica o incluso la airfryer.

Después de usarlo, la vajilla casi diría que “es cuestión de estilo, cuestión de clase”. Además de dejar los utensilios más limpios, permite ahorrar tiempo y evitar pasos innecesarios como el remojo prolongado o el prelavado manual.

Fairy Spray: un producto multiusos

Spray Fairy

Otra ventaja es que se trata de un producto multiusos. Funciona en diferentes tipos de vajilla y fuentes, para limpiar zonas de la cocina donde la grasa suele acumularse con facilidad e incluso en la air fryer.

Si te gusta encontrar soluciones prácticas para simplificar las tareas del hogar, este producto 3 en 1 de Fairy puede ayudarte. Como resume su canción: “Es un chorro directo, un golpe preciso. La grasa se va sin tanto aviso”.

Cuando se te vuelva a pasar por la cabeza dejar la vajilla en remojo para que la suciedad se afloje, recuerda que existe una alternativa más rápida. Este spray de Fairy logra en minutos el efecto que antes requería horas.

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